Allanaron un kiosco de calle Miguel David por narcomenudeo y hallaron cocaína fraccionada para la venta

Un allanamiento por una causa de narcomenudeo se realizó este jueves por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Miguel David, entre División de los Andes y Artigas, en Paraná. El procedimiento comenzó pasadas las 19 y permitió hallar, en una primera inspección, cocaína, balanzas y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, según confirmaron autoridades policiales a Elonce.

La medida fue el resultado de una investigación que se extendió durante más de 30 días y estuvo a cargo de la Fiscalía especializada, encabezada por Sofía Patat. La orden de allanamiento fue autorizada por el juez de Garantías Raúl Garzón.

El director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, explicó que para ingresar al inmueble se contó con la intervención del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). “Se pudo ingresar rápidamente y se localizaron, en el interior de la vivienda, distintos elementos que van a servir para el secuestro”, indicó.

Una vivienda que funcionaba con la fachada de un kiosco

De acuerdo con Passadore, el inmueble investigado tenía hacia el exterior la apariencia de un comercio. Sin embargo, la pesquisa policial apuntaba a que allí también se comercializaban estupefacientes.

“Tiene una fachada que, en principio, estaba disimulada como un kiosco de venta de golosinas y demás elementos. Pero con el trabajo que había hecho el personal de Antidrogas se pudo establecer que se estaba vendiendo sustancia al narcomenudeo”, afirmó el funcionario policial.

Por su parte, el jefe de la División Antidrogas, Gerardo Cornejo, detalló que la investigación permitió reunir elementos que posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía y el Juzgado de Garantías para solicitar el allanamiento.

Hallaron cocaína, una balanza y elementos de corte

Al momento de la irrupción del COE se encontraban tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, dentro del inmueble.

“Se localizaron elementos de corte, balanza y cocaína sobre la mesa de ingreso a la vivienda”, confirmó Cornejo durante el procedimiento.

Consultado acerca de si la droga estaba siendo preparada para su posterior comercialización, el jefe policial señaló: “Estaban fraccionando y es casi un hecho que estaban realizando los cortes para las ventas posteriores”.

La investigación llevaba más de un mes

Cornejo explicó que el expediente se había iniciado más de un mes atrás a partir del trabajo de personal de Drogas Peligrosas. Tras la apertura de la investigación, la Fiscalía autorizó tareas de vigilancia sobre el domicilio.

Según indicó, las personas que ocupaban la propiedad llevaban poco tiempo residiendo en el sector y la evolución de la vivienda había llamado la atención durante las tareas investigativas. De todos modos, esas circunstancias formaron parte de las hipótesis analizadas y deberán ser acreditadas dentro de la causa.

Los investigadores también encontraron medidas de seguridad reforzadas en los accesos. “Hay un portón con un candado fuerte y una puerta de ingreso anterior a la vivienda”, detalló Cornejo. No obstante, aclaró que hasta ese momento no se había localizado una estructura que pudiera ser considerada un búnker.

Esperaban la definición sobre las personas encontradas

Al momento de las declaraciones a Elonce, el allanamiento todavía se encontraba en pleno desarrollo y, por ese motivo, no se había definido la situación procesal de las cuatro personas que estaban dentro del inmueble.

Cornejo explicó que, una vez terminada la requisa y confeccionado el detalle de todos los elementos secuestrados, la información sería remitida a la fiscal Patat, quien determinaría las medidas correspondientes respecto de los involucrados.

Allanamiento por narcomenudeo en calle Miguel David

El operativo continuó durante la noche con la inspección de las distintas dependencias de la propiedad y el relevamiento de los elementos encontrados. La investigación buscó determinar el alcance de la presunta actividad de narcomenudeo que habría funcionado detrás de la fachada comercial.