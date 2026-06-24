Compras en dólares con tarjeta: cómo evitar el recargo del 30% al pagar el resumen

Compras en dólares con tarjeta: qué hacer para evitar el recargo del 30% y pagar consumos en moneda extranjera sin percepciones adicionales.
Las compras en dólares con tarjeta continúan generando dudas entre los usuarios que realizan consumos en el exterior, utilizan plataformas internacionales o contratan servicios turísticos fuera del país. Aunque el sistema cambiario fue modificándose en los últimos años, todavía existen mecanismos que permiten evitar el recargo del 30% al momento de cancelar el resumen de la tarjeta de crédito.
La clave radica en la forma elegida para pagar los consumos realizados en moneda extranjera. Actualmente, quienes abonan el saldo en dólares directamente con esa misma moneda pueden evitar la aplicación de percepciones asociadas a la conversión a pesos, una diferencia que puede representar un ahorro significativo en el monto final.
El tema cobra especial relevancia para quienes utilizan servicios de streaming internacionales, realizan compras en sitios web del exterior o adquieren pasajes y reservas turísticas facturadas en dólares. En estos casos, conocer cómo funciona el sistema de liquidación puede marcar una diferencia importante en el costo de cada operación.
Cómo se liquidan los consumos en moneda extranjera
Cuando una persona realiza compras en dólares con tarjeta, la entidad financiera registra esos consumos de manera diferenciada dentro del resumen mensual. Allí aparecen separados los gastos efectuados en pesos de aquellos realizados en moneda extranjera.
Al llegar la fecha de vencimiento, el titular de la tarjeta puede optar por cancelar esos consumos de dos maneras. La primera consiste en pagar en pesos, utilizando el tipo de cambio oficial vigente al momento de la liquidación y sumando las percepciones correspondientes. La segunda alternativa es abonar directamente en dólares desde una caja de ahorro en moneda extranjera.
La diferencia entre ambos mecanismos es sustancial. Cuando el pago se realiza en pesos, el banco convierte automáticamente el saldo en dólares y aplica los recargos establecidos para este tipo de operaciones. En cambio, si el usuario dispone de dólares en su cuenta y cancela el saldo directamente en esa moneda, evita la percepción adicional vinculada a la conversión.
El paso a paso para evitar percepciones adicionales
Los especialistas recomiendan prestar atención a una serie de pasos operativos para garantizar que el pago se procese correctamente. El primero consiste en verificar si la tarjeta tiene adherido el débito automático.
En caso de estar activado, es necesario gestionar un "stop debit" antes del vencimiento del resumen. Esta acción impide que el banco debite automáticamente el total en pesos y permite administrar los pagos de manera diferenciada según la moneda.
Luego, el usuario debe asegurarse de contar con fondos suficientes en una caja de ahorro en dólares. Estos pueden provenir de ahorros previos, transferencias o compras realizadas a través del mercado oficial. Una vez acreditados los fondos, se debe ingresar al home banking y seleccionar la opción de pago del saldo en dólares de la tarjeta.
Qué ocurre con los consumos en pesos y las percepciones ya abonadas
Aunque el saldo en moneda extranjera se cancele en dólares, el resumen puede contener gastos realizados en pesos que deberán abonarse por separado. Por ese motivo, resulta fundamental revisar cada detalle antes de efectuar el pago para evitar saldos pendientes o débitos duplicados.
Tras concretar la operación, es recomendable controlar que el sistema bancario refleje correctamente la cancelación del saldo en dólares y que no se hayan generado conversiones automáticas. Algunas entidades pueden demorar la actualización de la información, por lo que conviene realizar una verificación posterior, señaló Iprofesional.
Por otra parte, quienes ya abonaron consumos en dólares mediante la conversión a pesos y soportaron las percepciones correspondientes pueden gestionar esos importes dentro del sistema fiscal vigente. Dependiendo de la situación tributaria de cada contribuyente, dichos montos pueden computarse como crédito fiscal o solicitarse mediante los mecanismos de devolución previstos por los organismos de recaudación.