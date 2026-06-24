Panamericano Juvenil de Pelota Paleta: paranaense fue convocada para representar a Argentina y necesita ayuda

La convocatoria al Panamericano Juvenil de Pelota Paleta convirtió en realidad uno de los grandes sueños de Alma Lardit. Con apenas 16 años, la deportista paranaense fue seleccionada por la Confederación Argentina de Pelota para integrar la delegación nacional que competirá del 5 al 9 de agosto en Puebla, México.

La joven expresó su felicidad por la noticia y destacó lo que significa vestir la camiseta argentina. “Bien contenta, feliz por representar a nuestro país, así que muy contenta por esa situación y todo eso”, afirmó durante una entrevista con Elonce.

El certamen reunirá a los mejores exponentes juveniles de la disciplina del continente y marcará la primera experiencia internacional de Alma representando a la Selección Argentina.

Una pasión que comenzó desde la infancia

La historia de Alma con la pelota paleta comenzó cuando era muy pequeña. Según contó, el deporte forma parte de la tradición familiar y fue creciendo junto a ella desde sus primeros años. “Desde muy chiquita. Ya hace desde los cinco o seis años que vengo practicando, yendo a escuelitas y entrenando”, relató.

La jugadora recordó que sus primeros contactos con la disciplina se dieron acompañando a su padre a la cancha. “Yo vivía en el campo antes. Mi viejo jugaba a la paleta, mis familiares, mi abuelo, todos jugaban a la paleta. Comencé acompañando a mi papá a la cancha y ahí empecé a agarrar la paleta y pelotear. Cuando nos mudamos acá ya comencé la escuelita y ahí le metí hasta ahora”, contó.

Aunque reconoció que uno de sus objetivos siempre fue representar a Argentina, admitió que la convocatoria llegó antes de lo imaginado. “Uno de mis sueños era representar a la Argentina, pero nunca me la esperé. Me tomó bastante por sorpresa y estoy muy contenta porque representar a nuestro país e ir a un Panamericano es una alegría enorme”, sostuvo.

El desafío económico para llegar a México

Más allá de la emoción por la convocatoria, la deportista explicó que ahora enfrenta otro desafío: reunir los recursos necesarios para viajar al torneo. “Cada uno puede aportar lo que tenga y pueda. Toda esa plata es para recaudar para todo lo de México”, explicó sobre la campaña solidaria que lanzó a través de sus redes sociales.

Consultada sobre el presupuesto necesario para concretar el viaje, precisó que necesita alrededor de dos millones de pesos. “Estaría entre dos millones más o menos, entre pasaporte, vuelo y todo eso”, indicó.

La joven también comentó que continúa con su preparación física y técnica para llegar de la mejor manera a la competencia internacional. En las últimas semanas participó de entrenamientos organizados por la Confederación Argentina de Pelota en el CeNARD.

“Estuvimos entrenando ahí y ahora, por tema de que se viene el Mundial Absoluto, estuvieron metiendo más para los chicos que van a jugar el Mundial. Estoy entrenando aparte acá y también con Melina Spahn, que me está dando una mano en frontenis y en pelota goma, que es lo que voy a jugar allá en México”, explicó.

Nuevas disciplinas y grandes sueños

En Puebla, Alma competirá en las modalidades de pelota goma y frontenis, disciplinas que presentan diferencias respecto de la pelota paleta tradicional. “La pelota goma se juega con una paletilla de carbono, que es un poco más chica. Y la otra es una raqueta estilo tenis, pero con otro atado de cuerdas y una pelotita más gordita”, detalló.

Respecto de sus expectativas deportivas, reconoció que todavía no conoce a sus rivales. “Va a ser la primera vez, así que estoy nerviosa en ese caso. Espero conocerlos allá e ir viendo cómo van a ser los partidos, porque tampoco sé contra quién me va a tocar”, señaló.

ALMA LARDIT REPRESENTARÁ AL PAÍS EN EL PANAMERICANO JUVENIL

La entrerriana viajará para competir tanto en pruebas individuales como mixtas. En esta última modalidad compartirá equipo con Nicanor Sánchez, representante de Santa Fe.

Finalmente, al ser consultada sobre sus metas deportivas, recordó que una de ellas ya comenzó a cumplirse. “Uno de mis sueños era representar a la Argentina. Ahora llegar a lo que más pueda, que se me dé algún día jugar un Mundial y seguir metiéndole lo que más pueda”, expresó.

Con ilusión, esfuerzo y el respaldo de quienes la acompañan, Lardit se prepara para vivir una experiencia única y llevar el nombre de Argentina a uno de los torneos juveniles más importantes de América.