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Se juega la primera final de la Copa Túnel Subfluvial: Patronato y Atlético Paraná igualan sin goles

Desde las 20:30 horas, se juega la primera de las dos finales de la Copa Túnel Subfluvial en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

24 de Junio de 2026
Se juega la primera final de la Copa Túnel Subfluvial.
Se juega la primera final de la Copa Túnel Subfluvial. Foto: Captura de video.

REDACCIÓN ELONCE

Desde las 20:30 horas, se juega la primera de las dos finales de la Copa Túnel Subfluvial en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato y Atlético Paraná disputan la primera de las dos finales de la Copa Túnel Subfluvial 2026, donde ambos elencos de la capital entrerriana buscarán sacar una ventaja de cara a la próxima semana.

 

En el caso del Rojinegro, logró superar en este camino a La Salle, Belgrano y Universidad Nacional del Litoral para arribar a la definición del campeonato. Por otra parte, el Decano se impuso ante Independiente de Santo Tomé, Cosmos FC y Unión de Santa Fe.

 

Cabe destacar que el vencedor de esta final a dos partidos se quedará con una suma de cuatro millones de pesos en sus arcas.

 

Formaciones confirmadas

 

Patronato: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Thiago Vera, Enzo Galli, Alejandro Leiva; Benjamín Bravo, Valentino Gassmann, Luciano Pacco, Bartolomé Velázquez; Leandro ilari e Ignacio Giacinti. DT: Leonardo Ferrero.

 

Atlético Paraná: Giuliano Bourdet; Lautaro Martínez, Lucas Milocco, Josué Correa, Martín Aruga; Uriel Perpetto, Gabriel Pross, Francisco Giaccio, Tomás Albornoz; Marcos Rodríguez y Juan Ignacio Mitre. DT: Nicolás Suárez.

Temas:

Patronato Atlético Paraná Copa Túnel Subfluvial
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