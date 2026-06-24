Se juega la primera final de la Copa Túnel Subfluvial: Patronato y Atlético Paraná igualan sin goles

REDACCIÓN ELONCE
Desde las 20:30 horas, se juega la primera de las dos finales de la Copa Túnel Subfluvial en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Patronato y Atlético Paraná disputan la primera de las dos finales de la Copa Túnel Subfluvial 2026, donde ambos elencos de la capital entrerriana buscarán sacar una ventaja de cara a la próxima semana.
En el caso del Rojinegro, logró superar en este camino a La Salle, Belgrano y Universidad Nacional del Litoral para arribar a la definición del campeonato. Por otra parte, el Decano se impuso ante Independiente de Santo Tomé, Cosmos FC y Unión de Santa Fe.
Cabe destacar que el vencedor de esta final a dos partidos se quedará con una suma de cuatro millones de pesos en sus arcas.
Formaciones confirmadas
Patronato: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Thiago Vera, Enzo Galli, Alejandro Leiva; Benjamín Bravo, Valentino Gassmann, Luciano Pacco, Bartolomé Velázquez; Leandro ilari e Ignacio Giacinti. DT: Leonardo Ferrero.
Atlético Paraná: Giuliano Bourdet; Lautaro Martínez, Lucas Milocco, Josué Correa, Martín Aruga; Uriel Perpetto, Gabriel Pross, Francisco Giaccio, Tomás Albornoz; Marcos Rodríguez y Juan Ignacio Mitre. DT: Nicolás Suárez.