 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Básquet

Olimpia es finalista y Recreativo llevó la serie ante Talleres a un tercer partido

La Asociación Paranaense de Básquet disputó este miércoles una nueva jornada de las semifinales del Torneo Apertura de Primera A. Olimpia selló su pase a la final tras volver a imponerse en su serie, mientras que Recreativo derrotó a Talleres e igualó la llave, que se definirá en un tercer partido.

25 de Junio de 2026
Olimpia es finalista de la APB.
Olimpia es finalista de la APB. Foto: APB.

La Asociación Paranaense de Básquet disputó este miércoles una nueva jornada de las semifinales del Torneo Apertura de Primera A. Olimpia selló su pase a la final tras volver a imponerse en su serie, mientras que Recreativo derrotó a Talleres e igualó la llave, que se definirá en un tercer partido.

La Asociación Paranaense de Básquet vivió este miércoles una nueva jornada de semifinales del Torneo Apertura de Primera A, donde Olimpia aseguró su clasificación a la final y Recreativo igualó su serie frente a Talleres.

 

En el estadio del CAO, Olimpia derrotó a Ciclista por 77 a 61 y cerró la serie semifinal por 2-0. El conjunto azulgrana volvió a mostrar un sólido rendimiento colectivo y, luego de varios años, volverá a disputar una final de la máxima categoría de la APB.

 

Nicol&aacute;s Agasse fue la figura. Foto: APB.
Nicolás Agasse fue la figura. Foto: APB.

 

Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 20 puntos, mientras que Valentín Sánchez finalizó como el jugador mejor valorado del encuentro.

Desde la Asociación Paranaense de Básquet se reconoce el gran campeonato realizado por Ciclista, que culminó una destacada participación en el Torneo Apertura.

 

Por otra parte, Recreativo superó con autoridad a Talleres por 92 a 59 y empató 1-1 la otra serie semifinal. El Bochas fue ampliamente superior durante todo el partido y logró estirar la definición a un tercer encuentro.

 

Foto: APB.
Foto: APB.

 

La figura del partido fue Facundo Mackinnon, quien aportó 19 puntos, 9 rebotes y una valoración de +25.

Foto: APB.
Foto: APB.

La serie se definirá este viernes 26 de junio desde las 21:00 horas en el estadio Raúl “Bibi” Gómez, donde Talleres será local. El ganador enfrentará a Olimpia en la final del Torneo Apertura de la Primera A.

Temas:

Olimpia Ciclista Talleres Recreativo APB
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso