Olimpia es finalista y Recreativo llevó la serie ante Talleres a un tercer partido

La Asociación Paranaense de Básquet disputó este miércoles una nueva jornada de las semifinales del Torneo Apertura de Primera A. Olimpia selló su pase a la final tras volver a imponerse en su serie, mientras que Recreativo derrotó a Talleres e igualó la llave, que se definirá en un tercer partido.
La Asociación Paranaense de Básquet vivió este miércoles una nueva jornada de semifinales del Torneo Apertura de Primera A, donde Olimpia aseguró su clasificación a la final y Recreativo igualó su serie frente a Talleres.
En el estadio del CAO, Olimpia derrotó a Ciclista por 77 a 61 y cerró la serie semifinal por 2-0. El conjunto azulgrana volvió a mostrar un sólido rendimiento colectivo y, luego de varios años, volverá a disputar una final de la máxima categoría de la APB.
Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 20 puntos, mientras que Valentín Sánchez finalizó como el jugador mejor valorado del encuentro.
Desde la Asociación Paranaense de Básquet se reconoce el gran campeonato realizado por Ciclista, que culminó una destacada participación en el Torneo Apertura.
Por otra parte, Recreativo superó con autoridad a Talleres por 92 a 59 y empató 1-1 la otra serie semifinal. El Bochas fue ampliamente superior durante todo el partido y logró estirar la definición a un tercer encuentro.
La figura del partido fue Facundo Mackinnon, quien aportó 19 puntos, 9 rebotes y una valoración de +25.
La serie se definirá este viernes 26 de junio desde las 21:00 horas en el estadio Raúl “Bibi” Gómez, donde Talleres será local. El ganador enfrentará a Olimpia en la final del Torneo Apertura de la Primera A.