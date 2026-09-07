Trámites de ANSES que podés hacer desde el celular o computadora y sin sacar turno

Los trámites de ANSES online permiten gestionar asignaciones, prestaciones por desempleo, pensiones y cambios en medios de cobro sin acudir a una oficina. Para ingresar se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Los trámites de ANSES online permiten realizar numerosas gestiones desde una computadora o teléfono celular sin necesidad de solicitar turno ni trasladarse hasta una oficina. La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó cuáles son las operaciones disponibles y qué requisitos deben cumplir los usuarios.
Las gestiones pueden efectuarse mediante Mi ANSES, el sitio oficial del organismo y el canal de Atención Virtual. Para acceder y validar la identidad, los beneficiarios deben contar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Las alternativas incluyen consultas sobre haberes y procedimientos relacionados con asignaciones familiares, desempleo y pensiones. Además, es posible modificar determinados datos vinculados con los medios de cobro y la cobertura de obra social.
Qué trámites de ANSES se pueden hacer de manera online
Entre las prestaciones disponibles aparecen la Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad o Maternidad Down, Asignación por Matrimonio y las correspondientes a Nacimiento o Adopción. También se puede consultar el recibo de haberes.
A través de los canales digitales se puede gestionar la autorización para cobrar la Asignación por Hijo con Discapacidad y presentar el certificado escolar. Asimismo, quienes cumplen los requisitos pueden iniciar la Pensión No Contributiva por Invalidez.
En materia de desempleo, la solicitud virtual está habilitada tanto para trabajadores en relación de dependencia como para quienes pertenecen al sector de la construcción. Estas herramientas permiten comenzar o completar las gestiones sin concurrir personalmente.
Cambios de obra social y medios de cobro
ANSES también permite realizar modificaciones vinculadas con la cobertura médica. Entre ellas se encuentra la solicitud de cambio de obra social para trabajadores que se mantienen en actividad.
Jubilados y pensionados, por su parte, pueden modificar su medio de cobro mediante los canales habilitados. Una alternativa similar está disponible para beneficiarios de asignaciones y programas sociales que necesitan seleccionar dónde percibir sus prestaciones.
Cuando una gestión no está disponible de forma digital o requiere obligatoriamente atención presencial, es necesario solicitar previamente un turno. Al hacerlo, ANSES permite seleccionar la oficina donde efectuar el trámite, incluso cuando la sede elegida no coincide con el domicilio registrado.
Calendario de jubilaciones y pensiones de septiembre
En septiembre de 2026, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonarán según la terminación del DNI: 0, martes 8; 1, miércoles 9; 2, jueves 10; 3, viernes 11; 4, lunes 14; 5, martes 15; 6, miércoles 16; 7, jueves 17; 8, viernes 18; y 9, lunes 21.
Para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el cronograma comenzará el martes 22 con DNI terminados en 0 y 1. Seguirá el miércoles 23 para 2 y 3; jueves 24 para 4 y 5; viernes 25 para 6 y 7; y lunes 28 para documentos finalizados en 8 y 9.
En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagarán desde el martes 8. Ese día cobrarán los DNI terminados en 0 y 1; el miércoles 9, 2 y 3; jueves 10, 4 y 5; viernes 11, 6 y 7; y lunes 14, documentos finalizados en 8 y 9.