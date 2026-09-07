Comenzó el juicio por el asesinato del ex Puma Federico Aramburú: difundieron un video previo a ser acribillado

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú comenzó este lunes en el Tribunal de lo Penal de París, más de cuatro años después del crimen del exjugador de Los Pumas. El proceso judicial tiene cuatro acusados y el veredicto está previsto para el viernes 25 de septiembre.

Aramburú fue asesinado a balazos durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de un altercado registrado en el bar Le Mabillon, ubicado en el Boulevard Saint-Germain. La víctima, que tenía 42 años, se encontraba acompañada por su amigo y excompañero Shaun Hegarty.

Según la reconstrucción de la Fiscalía francesa, ambos intervinieron cuando los acusados agredieron verbalmente a otro cliente. Después de que el personal del establecimiento separara a los involucrados, Aramburú y Hegarty abandonaron el lugar caminando.

La persecución y el ataque a balazos

Los investigadores determinaron que los agresores fueron a buscar armas y comenzaron a perseguir a los exrugbieres en un vehículo Jeep conducido por Lyson Rochemir, quien era pareja de uno de ellos en ese momento.

Romain Bouvier habría descendido del rodado y efectuado cuatro disparos, dos de los cuales alcanzaron a Aramburú. Después, Loïk Le Priol persiguió a la víctima a pie y realizó otros seis tiros por la espalda. Cuatro proyectiles impactaron en el exdeportista y dos le provocaron heridas mortales.

ASÍ FUE EL ATAQUE QUE LE COSTÓ LA VIDA AL RUGBIER ARGENTINO FEDERICO MARTÍN ARAMBURÚ EN PARÍS Lectura rápida El juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú comenzó este lunes en París. Horas antes, el canal francés TF1 difundió imágenes inéditas de… pic.twitter.com/v8xa45FsMe — Clarín (@clarincom) September 7, 2026

Aramburú cayó en brazos de Hegarty y murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector permitieron reconstruir la persecución y las dos secuencias de disparos.

Quiénes son los acusados

Le Priol, exmilitar y antiguo integrante del disuelto Grupo Unión Defensa, una agrupación francesa de ultraderecha, fue acusado de asesinato. Durante la apertura del proceso reconoció haber efectuado los disparos mortales, aunque sostuvo que actuó en defensa propia.

Bouvier afrontó una imputación por tentativa de asesinato. También admitió haber utilizado el arma, pero aseguró ante el tribunal que pretendía disparar hacia el suelo para poder escapar y que no tuvo intención de matar ni herir al exrugbier.

Lyson Rochemir fue juzgada por complicidad en tentativa de asesinato, mientras que Antony S. llegó al debate acusado de ocultar elementos y colaborar después del crimen. Los principales imputados podrían recibir condenas de hasta prisión perpetua, según informó Reuters.

Imágenes inéditas y pedido de justicia

Horas antes del comienzo del juicio, la televisión francesa difundió imágenes inéditas que mostraron parte de la secuencia del ataque. El material fue emitido por TF1 durante el programa Sept à Huit y expuso el recorrido realizado por los involucrados desde la pelea en el bar hasta el crimen.

La familia de Aramburú viajó desde la Argentina para acompañar el proceso junto con María, viuda del exjugador, y otros allegados. Sin embargo, su madre, Cecilia, no pudo presenciar la audiencia inicial debido a un problema de salud, de acuerdo con la cobertura judicial de L’Équipe.

Formado en el Club Atlético San Isidro, Aramburú disputó 22 partidos con la Selección argentina y formó parte del plantel que alcanzó el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Antes del juicio, Los Pumas y los clubes de la URBA utilizaron camisetas con la consigna “Justicia por Fede” para respaldar el reclamo de sus familiares.