Rotary Club Paraná Plaza renovó autoridades y asumió Luciano Cozza como presidente

REDACCIÓN ELONCE
Rotary Club Paraná Plaza realizó el recambio de autoridades y Luciano Cozza asumió la presidencia para el período 2026-2027. En diálogo con Elonce, anticipó que buscará dar continuidad a los proyectos solidarios de la institución.
Rotary Club Paraná Plaza renovó sus autoridades y Luciano Cozza asumió como presidente para el período 2026-2027, durante un encuentro institucional realizado en el Hotel Internacional Mayorazgo. El flamante titular lleva ocho años formando parte de la entidad, trabaja en la Biblioteca del Poder Judicial y estudia Abogacía.
Cosa recibió la conducción de manos de Sandra Leiva, quien completó su período al frente de la institución. Al referirse al desafío que comienza, el nuevo presidente destacó el trabajo realizado por su antecesora y la responsabilidad que implica conducir el club. “Sandra nos dejó la vara alta y esperamos estar a la altura de la circunstancia, así que muy contentos y también tomando esta responsabilidad con mucha seriedad”, expresó.
Uno de los principales objetivos de la nueva gestión será sostener las iniciativas que ya están en marcha y avanzar con propuestas que trasciendan los períodos anuales de conducción. “La idea es continuar los proyectos, tomar proyectos a largo plazo, que es la característica de Rotary, más allá de que tenemos objetivos a corto, tenemos objetivos que continúan las gestiones y la idea de esto fue dar continuidad”, explicó Cozza.
Rotary Club Paraná Plaza y el trabajo solidario
Actualmente, el Rotary Club Paraná Plaza cuenta con 24 integrantes y continúa sumando personas interesadas en participar de sus actividades. “Nosotros tenemos 24 socios en este momento. Acabamos de incorporar dos más y dos honorarios que son personas destacadas de la comunidad”, detalló el flamante presidente.
Cozza también destacó el compromiso solidario que observa en Paraná y consideró que esa característica se refleja en las actividades impulsadas por la entidad. “Es la idea, es la voluntad de nuestra comunidad, que es una comunidad muy activa. Yo nací acá, crecí acá y es lo que uno toma de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, que es muy solidario y también es muy pujante. Eso es lo que nosotros tratamos de marcar en nuestra institución”, sostuvo.
Además de su actividad dentro de Rotary, el nuevo presidente trabaja en el Poder Judicial. “Yo trabajo en el Poder Judicial, soy estudiante de Derecho hace muchos años ya que estoy en el Poder Judicial y la verdad que ahora estoy en la Biblioteca del Poder Judicial. Es un lugar donde inspira mucho para la formación, para el estudio y también para brindar el servicio de administración a la comunidad que propiamente tiene que ver con el legado formal del estudio de la ciencia jurídica”, señaló.
El acompañamiento del gobernador del distrito
Del acto también participó el gobernador distrital de Rotary, Lucio Marani, quien explicó que su presencia estuvo vinculada con el acompañamiento a la vida institucional de los diferentes clubes que integran la organización en la región.
“Nuestro distrito es toda la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y cuatro departamentos de la República Oriental del Uruguay, que son los que tienen que ver con nuestra idiosincrasia por cercanía. Hay 85 clubes que vamos acompañando en las acciones que ellos hacen en sus comunidades”, explicó Marani durante el encuentro.
El dirigente, oriundo de Rosario y con 14 años dentro de Rotary, destacó además el mecanismo de renovación anual de autoridades. “Todos tenemos una particularidad. Los cargos en Rotary duran solamente un año y dirán, ‘Pero, ¿por qué comienzan ahora?’ Porque comenzamos a mitad de año con el calendario fiscal americano y todos terminamos el 30 de junio del otro año. Entonces vamos a desfasado del calendario normal nuestro”, explicó.
Una organización con presencia internacional
Marani puso en dimensión la presencia internacional de la organización y la cantidad de instituciones que desarrollan acciones comunitarias. “Pero la gran obra en el mundo, pensemos que hay otros 36.000 clubes igual que Paraná Plaza, haciendo obras de servicio en la comunidad en todo el mundo”, afirmó.
También confirmó que el cargo de gobernador distrital se renueva anualmente, al igual que las presidencias de los clubes. Ese sistema explica que los mandatos comiencen a mitad de año y finalicen el 30 de junio siguiente.
El balance de Sandra Leiva y los proyectos que continúan
Por su parte, la presidenta saliente, Sandra Leiva, realizó un balance de su gestión y destacó el acompañamiento recibido durante las diferentes iniciativas. “Es un año muy positivo, muchas acciones solidarias, un agradecimiento enorme a toda la ciudadanía”, afirmó.
Entre los proyectos que seguirán adelante mencionó especialmente la campaña destinada al Hospital Materno Infantil San Roque. “Seguimos con el proyecto La campaña del láser para el Hospital de Niño San Roque”, señaló Leiva, quien además convocó a la comunidad a continuar colaborando con las iniciativas solidarias.
Finalmente, anunció que la institución tendrá una nueva sede para sus encuentros habituales. “Cambiamos de lugar. Ahora va a ser esta sede, el Howard Johnson Mayorazgo, los días lunes 20:30 horas. Así que invitamos a todos a sumarse”, concluyó.