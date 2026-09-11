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Paraná celebrará la primavera con una nueva edición del Festival Arte Joven

El festival se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre desde las 15 horas. Habrá bandas locales, DJ, intervenciones culturales, feria de emprendimientos y patio gastronómico.

11 de Septiembre de 2026
Festival Arte Joven en Paraná tendrá música y feria en Sala Mayo.
Festival Arte Joven en Paraná tendrá música y feria en Sala Mayo. Foto: (MDP)

El festival se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre desde las 15 horas. Habrá bandas locales, DJ, intervenciones culturales, feria de emprendimientos y patio gastronómico.

El Festival Arte Joven en Paraná tendrá una nueva edición el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en Sala Mayo, con una propuesta para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. Las actividades comenzarán a las 15 horas durante ambas jornadas.

 

Organizado por la Municipalidad de Paraná, el encuentro reunirá música en vivo, expresiones culturales, gastronomía y emprendimientos locales. La iniciativa apunta especialmente a los jóvenes y estudiantes de la ciudad, con diferentes actividades concentradas en el espacio ubicado frente al río.

 

 

Durante las dos jornadas funcionará una feria de emprendimientos y un patio gastronómico, mientras que habrá bandas locales, DJ en vivo e intervenciones culturales. Además, el sábado a las 17 horas se realizará la premiación de los Juegos Deportivos Universitarios de la Ciudad.

 

 

La grilla de artistas de Arte Joven

 

La programación musical comenzará el sábado con la participación del DJ Rodrigo Biaggini. En tanto, el domingo se presentarán DJ Pato Calcina, AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo. La conducción estará a cargo de Malena Abero y Luciana Zalazar.

 

 

Arte Joven forma parte de la Semana de la Ciudad Universitaria y es impulsado por la Dirección General de Juventudes junto con las áreas municipales de Cultura, Deportes, Producción y Marca Paraná.

 

Desde la organización indicaron que el festival busca generar un espacio para "visibilizar la creatividad, el talento y los emprendimientos de jóvenes de la ciudad". A su vez, la iniciativa pretende favorecer la integración de la comunidad estudiantil mediante una celebración abierta que combina diferentes expresiones culturales y recreativas.

 

Temas:

Día del Estudiante Sala Mayo primavera Arte Joven
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