La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presenta en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presentará este viernes un concierto con obras de Mozart y Beethoven. La entrada será de un alimento no perecedero.
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presenta este viernes en Paraná con un concierto dedicado a dos de los grandes compositores de la música universal: Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. La función será a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250.
La propuesta contará con la participación de los solistas Xavier Inchausti y Silvina Álvarez, bajo la dirección de Luis Gorelik, en una noche que permitirá disfrutar de un repertorio clásico interpretado por uno de los principales cuerpos artísticos de la provincia.
El concierto tendrá entrada mediante la entrega de un alimento no perecedero y el acceso será por orden de llegada. La propuesta busca acercar una vez más la música sinfónica al público y generar un espacio de encuentro en torno a grandes obras del repertorio universal.
La actividad es organizada por Cultura Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, con el auspicio de la Asociación Mariano Moreno, el Centro de Ojos Dr. Lódolo y Hotel Mayorazgo.
De esta manera, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será escenario de una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, con una programación que reúne la obra de Mozart y Beethoven y la participación de destacados solistas y músicos.