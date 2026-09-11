La Feria de Arte Paraná abrió sus puertas y la intendenta destacó la producción local

La Feria de Arte Paraná abrió este viernes su tercera edición en Sala Mayo y, durante la preinauguración, autoridades municipales recorrieron los espacios junto a los artistas. La propuesta se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con Elonce, la intendenta Rosario Romero encabezó este viernes la presentación y puso el acento en el movimiento cultural que genera Paraná. "Esta sala situada frente al río hoy tiene artistas mostrando lo suyo. Invito a recorrerla, a caminarla", expresó.

Rosario Romero, intendenta de Paraná (Elonce)

Romero sostuvo que la producción artística constituye uno de los atractivos de la capital entrerriana, junto con su entorno natural. "Todos los días hay arte en Paraná", afirmó y mencionó la actividad permanente que desarrollan salas públicas, espacios privados y distintos ámbitos culturales de la ciudad.

Una propuesta cultural frente al río

La intendenta consideró que ese movimiento también puede convertirse en un atractivo para quienes visitan Paraná. "Podemos convocar al paranense a recorrer los espacios culturales, pero además convocar al turista", señaló. Y agregó: "Paraná resplandece no solamente por su paisaje sino por su gente y sus artistas".

(Elonce)

La feria reúne a más de 100 artistas, diez galerías y 13 proyectos grupales, además de ofrecer obras para su comercialización. También habrá recorridos guiados, actividades especiales y un patio gastronómico durante las tres jornadas.

La actividad se desarrollará viernes, sábado y domingo de 16 a 21 horas. Desde la organización remarcaron que el objetivo es que el público pueda acercarse al arte, conocer las producciones locales y también adquirirlas. "Es valiosísimo lo que hay y vale recorrerla", resumió Romero durante la apertura.