Feria de Arte de Paraná: más de 100 artistas participarán de la tercera edición

REDACCIÓN ELONCE
La Feria de Arte de Paraná reunirá a más de 100 artistas durante tres jornadas en Sala Mayo. Habrá galerías, proyectos colectivos, charlas, recorridos guiados y obras a la venta. “Esto es para todo público”, destacaron a Elonce.
La Feria de Arte de Paraná celebrará su tercera edición los días 11, 12 y 13 de septiembre en Sala Mayo, con la participación de más de 100 artistas, diez galerías y 13 proyectos individuales. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita e incluirá exposición y venta de obras, charlas, recorridos guiados y un patio gastronómico.
Rubén Clavenzani, secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Paraná, destacó a Elonce el crecimiento que experimentó la iniciativa desde su puesta en marcha. “Esto fue una iniciativa de esta gestión, por supuesto, de decisión política de nuestra intendente Rosario Romero, y viene de acciones privadas. Este vínculo entre lo privado y lo público generó estas tres ferias de artes”, expresó.
El funcionario puso el acento en la cantidad de participantes y en la posibilidad de utilizar un espacio público para acercar las producciones artísticas a la comunidad. “Paraná es una ciudad que promueve, que crea, que genera y las artes visuales necesitan el espacio, más allá de los galeristas, de las iniciativas privadas y de los atelieres privados. Necesitan de un espacio público como es esta belleza de Sala Mayo, que nos enorgullece a todos los paranaenses, a la vera del majestuoso río Paraná, que también ha sido inspirador de muchas de las obras”, afirmó.
Una feria destinada a toda la comunidad
La exposición permitirá encontrar diferentes expresiones de las artes visuales. Según anticiparon desde la organización, habrá instalaciones, trabajos con acrílicos y témperas, aplicaciones, esculturas y producciones tridimensionales, entre otras propuestas.
Clavenzani remarcó que uno de los objetivos centrales será acercar el arte a personas que habitualmente no concurren a galerías o espacios especializados. “No es solo para mecenas, para especialistas, esto es para todo público. Eso es lo que nos envalentona a todos, a los artistas, a la función pública: que viene gente que no iría de pronto a una galería y viene acá, se lleva por delante la obra, escucha, aprende”, señaló.
Además, estudiantes de Artes participarán de diferentes actividades y recorridos durante las jornadas. “Van a estar los estudiantes de nuestra escuela de arte coordinando acciones y eso de tener técnicas, tener herramientas para leer mejor una obra nos ayuda a todos”, agregó el secretario.
Galerías, proyectos y obras a la venta
Por su parte, Joaquín Arijón destacó la importancia de sostener la feria y fortalecer la vinculación entre los artistas y la sociedad. “Uno de los objetivos de gestión que nos pusimos fue accesibilizar los bienes culturales tanto para los artistas y las artistas como para la sociedad paranaense en general. Esta feria viene a cumplir un poco eso, esa vinculación entre el sector artístico visual y la comunidad en general”, manifestó.
La tercera edición contará con diez galerías y 13 proyectos individuales de Paraná, aunque también participarán exponentes provenientes de otros puntos de Entre Ríos, Santa Fe y provincias vecinas. La propuesta busca combinar la exhibición con la posibilidad concreta de comercializar las producciones.
En ese sentido, Arijón indicó que habrá participación del sector privado mediante la adquisición de obras. “Contamos con el acompañamiento del sector privado, donde se han comprometido a comprar obras de las galerías y los proyectos. Van a estar seleccionando y haciendo compra de más de cinco premios de adquisición”, detalló.
Incentivar el mercado artístico local
Uno de los propósitos de la iniciativa será fomentar la compra de producciones y generar oportunidades para los artistas. “La idea de la feria principalmente es que se venga a comprar obra. También fomentamos eso: más allá de que sea para venir a ver, es con entrada libre y acceso libre y gratuito”, expresó Arijón.
Además de recorrer los espacios de exposición, quienes se acerquen a Sala Mayo podrán participar de distintas actividades complementarias. La programación contempla charlas protagonizadas por galerías con diferentes trayectorias, encuentros sobre coleccionismo paranaense y recorridos guiados a cargo de estudiantes de Artes.
La organización también dispuso un patio gastronómico para acompañar las tres jornadas. “Vengan a disfrutar, va a haber patio gastronómico, tenemos acompañamiento de muchísimas instituciones. Estamos muy contentos de celebrar esta tercera edición de la feria de arte y los esperamos con mate bajo el brazo y a sumarse también a la feria”, invitó Arijón.
La mirada de los artistas
Durante las jornadas previas a la apertura, los participantes avanzaron con el montaje de los diferentes espacios. Desde la organización valoraron esa instancia como otro punto de encuentro, debido a que permite intercambiar experiencias entre artistas y responsables de galerías y proyectos.
María Jesús Álvarez, quien participa de uno de los proyectos grupales junto a Natalia Zárate e Iliana Álvarez, destacó la posibilidad de mostrar las producciones al público. “En principio estamos muy contentas de haber sido seleccionadas y de formar parte de este evento que es muy importante para la cultura paranaense, para que la gente conozca qué es lo que se hace, qué hacemos los artistas, las artistas, que nos conozcan en primera instancia y, por supuesto, que vengan a recorrer, que puedan ver las diferentes actividades”, expresó.
La artista también remarcó que existirán alternativas de distintos valores para quienes deseen adquirir alguna de las piezas exhibidas. “Además pueden acceder a obras porque hay de diferentes precios, para todos los bolsillos. Eso nos parece súper interesante, súper importante”, concluyó.