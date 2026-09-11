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Banco Entre Ríos baja la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrece UVA + 7,5% para primera vivienda

La nueva línea estará disponible desde la próxima semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital. Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en el banco.

11 de Septiembre de 2026
Banco Entre Ríos baja la tasa de sus créditos hipotecarios
Banco Entre Ríos baja la tasa de sus créditos hipotecarios

La nueva línea estará disponible desde la próxima semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital. Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en el banco.

Banco Entre Ríos anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA, con una nueva tasa de UVA + 7,5% para la adquisición de primera vivienda para clientes que perciban sus haberes en la entidad, posicionándose entre las alternativas más competitivas del mercado para quienes buscan acceder a su casa propia.

 

La nueva línea estará operativa a partir de la próxima semana y contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

 

Banco Entre Ríos fue una de las entidades adjudicatarias de la primera licitación del programa, mediante la cual se asignaron $200.000 millones entre 13 bancos para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.

 

En este contexto, la entidad decidió mejorar las condiciones de su propuesta hipotecaria para clientes que cobran sus haberes en la entidad y ofrecer una tasa de UVA + 7,5%, una de las más competitivas actualmente disponibles en el mercado.

 

“Esta nueva propuesta representa un paso más en nuestro compromiso de acompañar a las familias en uno de los proyectos más importantes de sus vidas. La posibilidad de contar con una tasa competitiva, financiación de largo plazo y un proceso completamente digital nos permite ofrecer una alternativa concreta para quienes están buscando acceder a su primera vivienda”, destacaron desde Banco Entre Ríos.

 

La nueva línea estará disponible a partir de la próxima semana a través de los canales digitales del Banco.

Temas:

banco entre ríos Tasa créditos hipotecarios
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