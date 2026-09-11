El hospital San Roque renovó su ingreso principal y los baños de Obstetricia

El hospital San Roque concretó mejoras en el hall de acceso y finalizó la remodelación de los baños públicos de Obstetricia. Las tareas incluyeron nuevas estructuras, trabajos de saneamiento, pintura e iluminación.
El hospital materno infantil San Roque de Paraná renovó su ingreso principal y los baños de Obstetricia como parte de un plan de mejoras edilicias destinado a ordenar la circulación y adecuar los espacios utilizados por trabajadores, pacientes y familias. Durante la última semana, el equipo de Mantenimiento concretó una intervención de construcción rápida en el hall y concluyó la puesta en valor de los sanitarios públicos del servicio.
La remodelación del acceso principal fue organizada en tres etapas, de las cuales la primera quedó terminada. Los trabajos comprendieron la demolición y redistribución de ambientes, además del montaje de estructuras de perfiles de aluminio y vidrio templado para optimizar el Destacamento Policial y su puesto de videovigilancia, en articulación con la Jefatura de Servicios Generales.
La nueva disposición también estableció una ubicación estratégica para el personal de celaduría y vigilancia, encargado de tareas de orientación, asistencia y cuidado de quienes ingresan al establecimiento. La reorganización permitió mejorar las condiciones de trabajo de los equipos que cumplen funciones en ese sector.
Las próximas etapas en el hall central
La segunda etapa incluirá el saneamiento edilicio, el acondicionamiento de las paredes y la pintura integral del hall central. También se renovará la iluminación mediante la colocación de plafones led.
La tercera instancia estará centrada en la reorganización de los sectores de tránsito y los accesos. El objetivo será facilitar el desplazamiento peatonal entre la ventanilla de admisión, los pasillos asistenciales y las salas de espera.
En paralelo, concluyó la remodelación integral de los baños públicos del Servicio de Obstetricia. La intervención contempló el reemplazo de las aberturas de madera deterioradas por estructuras de aluminio, el saneamiento de las paredes y la aplicación de pintura epoxi.
Las obras fueron financiadas con una partida de funcionamiento del hospital San Roque, luego de obtener la viabilidad del Ministerio de Salud de Entre Ríos. La compra de materiales y la colocación de las estructuras de aluminio demandaron una inversión de 10 millones de pesos.
Las tareas de electricidad, reacondicionamiento, pintura y los restantes trabajos complementarios fueron ejecutados con mano de obra propia del establecimiento sanitario.