Por tiempo limitado, Aerolíneas Argentinas ofrece 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para viajar por el país

La promoción incluyó diferentes conexiones operadas por la aerolínea de bandera dentro de Argentina.

La promoción de Aerolíneas Argentinas ofrece un 20% de descuento en pasajes para recorrer distintos puntos del país o viajar al exterior. La propuesta estará vigente hasta el domingo 13 de septiembre y comprenderá vuelos programados hasta el 31 de diciembre.

La compañía comunicó que el beneficio se aplicará directamente sobre la tarifa aérea. Por lo tanto, la rebaja no alcanzará a los impuestos y cargos incorporados al precio final del boleto.

Además, quienes elijan destinos dentro de Argentina podrán pagar sus pasajes en hasta 12 cuotas sin interés. Esta posibilidad buscará facilitar la planificación de viajes durante los últimos meses del año.

Cómo acceder al descuento

Para obtener el beneficio, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de Aerolíneas Argentinas, seleccionar el origen, el destino y las fechas del viaje. Al avanzar con la reserva, el sistema aplicará el descuento correspondiente sobre la tarifa alcanzada por la campaña.

“Hay un destino esperándote. Del 8 al 13 de septiembre, aprovechá un 20% de descuento en tus pasajes y viajá hasta el 31 de diciembre”, informó la compañía al presentar la propuesta en su plataforma digital.

En el caso de los vuelos nacionales, los pasajeros también podrán elegir el esquema de financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Antes de finalizar la compra, será necesario verificar el valor total, debido a que los impuestos quedarán excluidos del porcentaje de descuento.

Destinos nacionales e internacionales

La promoción incluyó diferentes conexiones operadas por la aerolínea de bandera dentro de Argentina. De esta manera, los usuarios podrán consultar alternativas para trasladarse hacia destinos turísticos y urbanos distribuidos de norte a sur del país.

La campaña también alcanzó a rutas internacionales. Entre los destinos promocionados aparecieron Punta Cana, Cancún y Miami, además de otras ciudades del continente americano disponibles dentro de la programación de la empresa.

“Aprovechá el 20% de descuento y empezá a planificar ese viaje que querés hacer realidad”, destacó Aerolíneas Argentinas en la comunicación difundida para anunciar la oferta.

La fecha límite para comprar

El plazo para adquirir los pasajes promocionales vencerá el 13 de septiembre. Después de esa fecha, la rebaja dejará de estar disponible, aunque el vuelo seleccionado podría realizarse hasta el último día de 2026.

Los usuarios deberán consultar la disponibilidad para cada ruta y fecha antes de confirmar la operación. Los valores finales podrán variar según el destino, la tarifa elegida, los impuestos y los lugares disponibles en cada vuelo.

La información completa, junto con las condiciones particulares de compra, podrá revisarse en el sitio oficial de Aerolíneas Argentinas.