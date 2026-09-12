Estudiantes entrerrianos llevarán propuestas de Matemática, Arte, Ciencias y Tecnología al país

Los estudiantes entrerrianos seleccionados para representar a la provincia en la Feria Nacional de Educación 2026 participarán de tres encuentros que se desarrollarán entre octubre y noviembre en San Luis, Jujuy y Córdoba. La nómina quedó definida después de las instancias regionales realizadas durante agosto.

La selección se llevó adelante a partir de las presentaciones realizadas en Federación, Feliciano, Villaguay y Tala. En cada sede, distintas comisiones evaluadoras analizaron los trabajos y confeccionaron órdenes de mérito para determinar cuáles avanzarían a la etapa nacional.

Para definir los proyectos se tuvieron en cuenta los criterios del programa nacional de Feria de Ciencias y Tecnología, la normativa del Consejo General de Educación (CGE), la representación de los distintos niveles y modalidades y los cupos asignados por la Secretaría de Educación de la Nación.

Tres encuentros entre octubre y noviembre

La primera cita será del 6 al 9 de octubre en la ciudad de San Luis. Allí, los estudiantes entrerrianos participarán de una instancia enfocada en Matemática, que también incluirá un congreso nacional destinado al nivel superior.

La segunda actividad se realizará del 20 al 23 de octubre en San Salvador de Jujuy y tendrá al Arte como eje principal. Además de las exposiciones previstas, se desarrollarán Desafíos Educativos y el encuentro nacional de Escuela Debate.

El calendario se completará del 23 al 27 de noviembre en Villa Giardino, Córdoba. Esa etapa reunirá trabajos correspondientes a las quinta y sexta fases de la feria y estará centrada en Ciencias y Tecnología.

Cómo se definieron los representantes de Entre Ríos

El proceso de evaluación provincial se desarrolló durante cuatro jornadas regionales y estuvo guiado por el Documento Técnico Administrativo aprobado mediante la Resolución Nº 1103/25 del CGE y por las pautas establecidas a nivel nacional.

También se contempló que hubiera participación de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano. De ese proceso surgieron los trabajos que viajarán a las distintas sedes para compartir sus experiencias con delegaciones provenientes de otras provincias.

De esta manera, los estudiantes entrerrianos tendrán presencia en las tres etapas nacionales previstas para 2026, con propuestas que atravesaron previamente un proceso de selección regional y que ahora serán presentadas en espacios de intercambio educativo de alcance federal.