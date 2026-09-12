Ruta 12: retuvieron 152 bidones de Fitosanitarios que eran transportados de manera irregular

La Policía de Entre Ríos interceptó este viernes un camión que transportaba 152 bidones vinculados a Fitosanitarios en presunta infracción a la normativa vigente. El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional 12, en el puesto de control vial Paso Telégrafo, dentro del departamento La Paz.

Durante la fiscalización, los efectivos detuvieron la marcha de un Iveco Tector que había partido desde Colonia Santa Rosa, provincia de Corrientes, y tenía como destino final Santa Fe. Al revisar la carga detectaron 152 recipientes de 20 litros que presentaban una señalización expresa que impedía su reutilización.

Ante esa situación, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial dio intervención a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Las autoridades determinaron que el traslado no se ajustaba al circuito autorizado para este tipo de envases y avanzaron con las actuaciones correspondientes.

Los bidones quedaron retenidos en La Paz

Luego de recibir el reporte policial, personal del área de Buenas Prácticas Agropecuarias dispuso notificar al conductor por una presunta infracción a la Ley Nacional 27.279, que regula la gestión integral de los envases vacíos de Fitosanitarios.

El camión fue posteriormente acompañado hasta el Centro de Acopio Transitorio de La Paz. Allí quedaron retenidos los 152 bidones para que sean sometidos al procedimiento de gestión correspondiente y evitar que puedan incorporarse nuevamente a circuitos no habilitados.

La responsable del área, Gabriela Joubert, recordó que la normativa establece restricciones específicas para el transporte y destino de estos recipientes. “Prohíbe de manera categórica el tránsito no autorizado de envases vacíos de fitosanitarios fuera de los canales oficiales”, señaló.

Advirtieron sobre los riesgos de la reutilización

Joubert explicó además que la legislación impide prácticas como la quema, el entierro, el reciclado informal o la reutilización de los envases para otros fines, debido a los riesgos ambientales y sanitarios asociados a los residuos que pueden permanecer en los recipientes.

La funcionaria indicó que Entre Ríos mantiene controles coordinados con jurisdicciones vecinas y mencionó especialmente el trabajo con autoridades de Santa Fe. Según sostuvo, se detectaron casos en los que recipientes originalmente destinados a Fitosanitarios habrían sido reutilizados posteriormente para comercializar productos de limpieza.

Desde Ambiente remarcaron que esa práctica se encuentra prohibida y que puede generar riesgos para las personas que manipulen los envases, además de posibles consecuencias sobre el suelo, el agua y otros componentes del ambiente.

Cómo continúa el procedimiento

Tras la intervención, los bidones permanecerán en el Centro de Acopio Transitorio de La Paz para recibir el tratamiento establecido dentro del sistema oficial de gestión de envases.

Las actuaciones administrativas se iniciaron a partir de la constatación realizada durante el control vial y de la posterior intervención técnica de la Secretaría de Ambiente. El conductor fue notificado por la presunta infracción detectada durante el traslado.

El procedimiento se desarrolló como parte de los controles sobre circulación y disposición de envases de Fitosanitarios en territorio entrerriano. Las autoridades indicaron que continuarán las fiscalizaciones destinadas a detectar transportes que se realicen por fuera de los canales autorizados.