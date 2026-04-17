Aplicaron una multa de casi $37 millones por transporte ilegal de envases de fitosanitarios

La provincia de Entre Ríos aplicó una multa cercana a los 37 millones de pesos por el transporte y acopio irregular de envases de fitosanitarios, en un caso que fue considerado de alto riesgo para la salud pública y el ambiente.

La sanción fue impuesta por la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tras constatarse incumplimientos a la normativa vigente en materia de manejo de residuos peligrosos.

El hecho se remonta a dos operativos realizados durante 2024 en la intersección de las rutas 11 y 174, donde personal policial detectó el traslado ilegal de estos materiales.

Dos operativos y más de 900 envases detectados

Según se informó oficialmente, en ambas intervenciones se interceptó al mismo infractor transportando envases de fitosanitarios sin autorización.

En total, se hallaron más de 900 unidades ocultas en el vehículo, lo que evidenció una maniobra destinada a evitar controles en la vía pública.

Desde el organismo ambiental señalaron que el traslado se realizaba hacia destinos no habilitados y sin cumplir con protocolos de seguridad, lo que incrementa el riesgo de contaminación.

Además, indicaron que la actividad tenía fines comerciales y de lucro, sin contar con ningún tipo de habilitación ambiental.

Fitosanitarios.

Riesgo ambiental y sanitario

La autoridad de aplicación remarcó la gravedad del caso, teniendo en cuenta el impacto que puede generar la manipulación indebida de envases de fitosanitarios.

Estos residuos, si no son tratados correctamente, pueden afectar tanto al ambiente como a la salud de la población, especialmente en zonas cercanas a áreas productivas.

Por ese motivo, se destacó la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos para su disposición final.

Obligaciones y advertencias

La resolución establece que el infractor deberá abonar la multa en un plazo de diez días desde su notificación.

Al mismo tiempo, desde la provincia recordaron que los envases de fitosanitarios deben ser gestionados exclusivamente a través de los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados.