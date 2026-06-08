Reincorporaron a comisario que había sido apartado mientras se investigaba la muerte de una agente

Mauricio Maschio, jefe de la Comisaría Nº 1 de Chajarí, y el sargento Alcides Leonard fueron reincorporados al servicio activo de la Policía de Entre Ríos luego de permanecer en situación de disponibilidad desde abril pasado.

La medida quedó plasmada en una resolución fechada el 4 de junio, en la que se dispuso el pase a "servicio ACTIVO-EFECTIVO" de ambos funcionarios policiales.

Los efectivos habían sido separados preventivamente de sus funciones tras la muerte de Giuliana Lezcano Balzer, una agente de 21 años que falleció el pasado 2 de abril en Chajarí.

La decisión adoptada en abril

En aquel momento, el jefe departamental de Policía de Federación, comisario inspector Luis Cristian Valdez Puente, había explicado que la medida buscaba garantizar transparencia tanto en la investigación judicial como en la administrativa.

"La decisión se tomó a los fines de darle un marco de transparencia tanto a la investigación judicial como a la interna", había señalado.

El pase a disponibilidad constituye una medida administrativa preventiva y transitoria utilizada por la fuerza policial mientras se desarrollan investigaciones o sumarios internos.

Durante ese período, el personal queda apartado de sus funciones habituales y se le retiran temporalmente el arma reglamentaria y otros elementos vinculados al servicio.

La situación de Mauricio Maschio

Tras quedar a disposición de la investigación, Maschio había confirmado públicamente que entregó su teléfono celular personal, el dispositivo oficial utilizado en funciones y su arma reglamentaria. Asimismo, manifestó que colaboró con las autoridades judiciales y con la Dirección de Asuntos Internos desde el inicio de las actuaciones.

El funcionario también indicó que fue quien comunicó el fallecimiento de la agente a su madre y aseguró haberse puesto a disposición de la familia.

En declaraciones a Radio Chajarí, reconoció que tomó conocimiento de cuestionamientos vinculados a un posible maltrato laboral, una de las hipótesis que formó parte de la investigación.

Su versión sobre el vínculo laboral

Maschio rechazó haber aplicado sanciones disciplinarias a la joven agente durante su desempeño en la fuerza. "Nunca fue sancionada, nunca tuvo apercibimiento, ni se la recargó en el horario de trabajo", afirmó en aquella oportunidad.

Giuliana Lezcano Balzer / Comisaría Nº 1 de Chajarí

Según explicó, Giuliana Lezcano Balzer había egresado de la formación policial en diciembre, cumplió funciones durante la temporada de verano en Santa Ana y posteriormente se reincorporó a la Comisaría Nº 1 de Chajarí.

El jefe policial sostuvo además que la organización cotidiana del trabajo respondía a una estructura jerárquica en la que los agentes dependían del jefe de calle y del auxiliar de guardia.

También reconoció haber mantenido dos conversaciones con la joven: una durante una reunión de servicio y otra en su despacho junto a otra funcionaria, vinculada al cumplimiento de tareas laborales.

Mientras tanto, la investigación sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la agente continuaba su curso en el ámbito judicial.