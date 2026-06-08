Abandonaron más de 236 kilos de marihuana valuados en $857 millones sobre el tramo misionero de Ruta 14

Secuestraron más de 236 kilos de marihuana durante un procedimiento realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Posadas en la localidad misionera de San José, en la zona del paraje Sierrita, sobre la ruta nacional 14.

El operativo se concretó el domingo, cuando integrantes de la fuerza federal realizaban tareas de prevención y patrullaje en el sector. Los efectivos detectaron una maniobra sospechosa protagonizada por tres hombres que manipulaban numerosos bultos junto a dos camionetas estacionadas a la vera de un camino terrado, según publicó Primera Edición.

Ante esa situación, los uniformados se aproximaron al lugar con el objetivo de identificar a los involucrados. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la carga y escaparon en los vehículos por caminos internos de difícil acceso.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado, aunque las características del terreno impidieron dar con los ocupantes de las camionetas. Por ese motivo, se preservó la escena y se resguardaron los elementos que habían quedado abandonados.

Durante la inspección, el personal interviniente constató la presencia de 17 bultos tipo arpillera, dentro de los cuales había 356 ladrillos compactos de una sustancia vegetal de color verde amarronado.

Posteriormente, integrantes del Gabinete Científico Pericial Posadas realizaron las pruebas de orientación química, que confirmaron que se trataba de marihuana. Tras el pesaje, se estableció que la sustancia secuestrada alcanzó un total de 236,571 kilogramos.

De acuerdo con la estimación incorporada en el informe oficial, el cargamento tendría un valor superior a los 857 millones de pesos.

En la causa intervino la Fiscalía Federal N.º 2 de Posadas, que dispuso el secuestro de la droga en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737.

El PDF oficial también incluye fotografías del procedimiento: en una de ellas se observan los bultos hallados en un camino terrado de la zona rural, mientras que en otras imágenes aparece la droga ya dispuesta frente a dependencias de la Policía Federal en Posadas, tras las tareas periciales y de pesaje.