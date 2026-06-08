Conicet volverá al Mar Argentino para investigar una zona inexplorada y buscar nuevas especies

La expedición del Conicet al Mar Argentino volverá a realizarse en 2027 con un nuevo objetivo científico: explorar una región inédita de las profundidades oceánicas frente a la costa de Chubut, donde los investigadores esperan encontrar especies desconocidas para la ciencia y ampliar el conocimiento sobre ecosistemas marinos vulnerables.

La campaña, denominada Talud Continental V, se desarrollará durante 23 días a bordo del buque de investigación Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute. El área seleccionada para esta nueva misión comprende los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados a unos 600 kilómetros de la costa chubutense.

La iniciativa es impulsada por el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) y contará con la participación de alrededor de 19 especialistas de distintas instituciones nacionales, principalmente investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), junto a profesionales de universidades y de la Prefectura Naval Argentina.

Un territorio inexplorado bajo el océano

El investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y jefe científico de las campañas, Daniel Lauretta, destacó el potencial de la nueva misión. “Poder trabajar en un área nueva e inexplorada maximiza la posibilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, afirmó.

El antecedente más recordado fue la expedición realizada en julio de 2025 frente a las costas de Mar del Plata, donde los científicos descubrieron numerosas especies y una estrella marina que se volvió viral en las redes sociales por su peculiar forma, conocida popularmente como la “estrella culona”.

Según explicó Lauretta, los cañones submarinos son considerados a nivel mundial como posibles puntos de alta biodiversidad. “Presentan una gran variedad de ambientes en una zona relativamente pequeña”, señaló el especialista al referirse al interés científico que despierta esta región del Atlántico Sur.

Profundidades clave para entender el planeta

La campaña buscará estudiar ambientes marinos ubicados a más de 4.000 metros de profundidad, una de las zonas menos exploradas del océano. Allí habitan organismos adaptados a condiciones extremas de presión, temperatura y oscuridad.

Por su parte, el investigador del Instituto de Biología de Organismos Marinos, Martín Brogger, remarcó la importancia de estas investigaciones para comprender fenómenos ambientales globales. “Estudiar las profundidades del mar permite comprender cómo funcionan estos ambientes, qué especies viven allí, cómo se conectan con otros ecosistemas y qué rol cumplen en procesos globales como el ciclo del carbono o de la regulación climática”, explicó.

La nueva expedición también buscará repetir el impacto logrado por la misión de 2025, cuya transmisión en vivo permitió que millones de personas siguieran el trabajo de los científicos y de los robots submarinos en tiempo real. Aquella cobertura obtuvo el Martín Fierro a la Mejor Transmisión Especial y el Martín Fierro de Oro, consolidando el interés público por la exploración del Mar Argentino y sus secretos aún ocultos.