APS rechaza el proyecto de reforma previsional y pide participar en el debate

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación del Personal Superior (APS) solicitó formalmente ser incorporada al debate legislativo. Desde la entidad sindical manifestaron su rechazo a la iniciativa al considerar que implica un retroceso en derechos para trabajadores activos y jubilados.
La Asociación del Personal Superior (APS) solicitó formalmente ser incorporada al debate legislativo sobre la reforma previsional que actualmente se encuentra en tratamiento. Desde la entidad sindical manifestaron su rechazo a la iniciativa al considerar que implica un retroceso en derechos para trabajadores activos y jubilados.
La secretaria general de APS, Alejandra Levrand, explicó que el gremio busca exponer su postura ante los legisladores debido al impacto que tendría la reforma sobre distintos sectores del empleo público.
“Hemos pedido ser incorporados en este debate. Creo que necesitamos estar todos los actores, los que seguiremos atravesados por esta reforma, que para nosotros implica un retroceso en derechos, un retroceso que nos va a afectar no solamente a los trabajadores municipales, sino a los trabajadores públicos en general y también a los jubilados”, señaló a Elonce.
Entre los principales cuestionamientos, mencionó el aumento de la edad jubilatoria y de los requisitos para acceder al beneficio. Según explicó, el proyecto llevaría tanto a mujeres como a hombres a jubilarse con más años de edad y elevaría los años de aportes requeridos.
“Es un retroceso. En el caso de las mujeres tendrían ocho años más de trabajo, con todo lo que implica las tareas que la mujer desempeña en el hogar, en el cuidado de sus hijos y todo lo que esto va influyendo”, afirmó.
La dirigente también cuestionó los cambios previstos en el cálculo del haber inicial jubilatorio. “La historia laboral que se toma para el salario inicial cuando uno se jubila se va a tomar haciendo uso de los últimos 20 años. Actualmente son 10 años. Las mujeres nos jubilamos con 57 años y 30 años de aporte, mientras que los hombres se jubilan con 62 años y 30 años de aporte”, indicó.
Otro de los puntos observados por el gremio es la eliminación del denominado sistema “tres por uno”. En ese marco, destacó que “por más años de aportes restábamos uno de edad, eso era un plus especial, principalmente para las mujeres”.
Asimismo, expresó preocupación por las facultades extraordinarias que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo provincial en el marco de una emergencia previsional prevista hasta fines de 2027. “Se le da facultades al gobernador para poder hacer aportes extraordinarios o reducirlos, no solamente a los activos sino también a los jubilados. Y eso es un peligro”, advirtió.
Respecto de la situación de los jubilados municipales, la secretaria general afirmó que la reforma implicaría su desvinculación del escalafón municipal y una demora en la percepción de los aumentos salariales. “Un jubilado cobrará ese aumento que se previó en la administración pública provincial, a los 90 días. La verdad, tres meses después, implicaría un retroceso, más pobreza y que el salario cada vez alcance menos”, remarcó.
Desde APS señalaron que, junto a otros sectores que integran una multisectorial, presentaron una propuesta. “Hemos presentado un proyecto que crea un fideicomiso, donde le decimos al gobernador de dónde se puede sacar la plata y también le decimos que esta reforma tampoco eliminará el déficit que tenemos actualmente”, aseguró.
En ese sentido, sostuvo que el déficit previsional no fue generado por los trabajadores. “Al déficit no lo provocamos los trabajadores, fueron decisiones políticas que nos llevaron a esto”, afirmó.
Paritarias
La titular de APS también se refirió a la situación salarial de los trabajadores municipales y reclamó una nueva convocatoria a paritarias. “Nosotros acá a nivel municipal no hemos firmado el último acuerdo, no hemos firmado varios de los acuerdos que se han implantado en la gestión de la intendenta”, indicó.
El sindicato solicitó formalmente la apertura de una nueva mesa de negociación durante junio y planteó la necesidad de avanzar en una recomposición salarial que contemple la pérdida del poder adquisitivo. “Hoy los trabajadores municipales tienen sueldos muy precarios. Arranca desde 250 mil pesos la categoría 1, hasta la 24 que son 500 mil pesos, y desde esa base partimos”, señaló.
Finalmente, cuestionó los porcentajes de actualización salarial informados por el Ejecutivo local. “Cuando nosotros decimos que han dado por encima de la inflación, le decimos también al intendente que hay que decir desde qué base se parte”, concluyó. Elonce.com