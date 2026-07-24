Amplían las Asesorías de Salud Integral en las escuelas con nuevos espacios para adolescentes

Las Asesorías de Salud Integral en las Escuelas (ASIE) continúan ampliando su alcance en Entre Ríos con la incorporación de nuevos espacios de atención en distintas localidades de la provincia. La estrategia, impulsada por el Ministerio de Salud en articulación con el Consejo General de Educación (CGE), busca acercar equipos interdisciplinarios a los establecimientos educativos para promover hábitos saludables, prevenir problemáticas y facilitar el acceso de los adolescentes al sistema sanitario.

La expansión incluye a General Ramírez, donde el hospital Nuestra Señora de Luján comenzó a desarrollar las asesorías en escuelas secundarias; al departamento Islas del Ibicuy, donde la propuesta se implementa en establecimientos educativos de la ciudad de Ibicuy con participación de los equipos de salud locales; y a Gualeguay, donde el hospital San Antonio incorporó un nuevo espacio para fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores de Salud y Educación.

La iniciativa forma parte de una red que continúa creciendo en la provincia y que apunta a generar espacios de consulta accesibles para las adolescencias dentro de las instituciones educativas.

Un espacio de escucha y orientación

Las Asesorías de Salud Integral en las Escuelas consisten en la presencia periódica de profesionales de distintas disciplinas dentro de los establecimientos educativos, en el marco de un trabajo previamente acordado entre las autoridades sanitarias y las instituciones escolares.

A partir de esa articulación, los equipos de salud desarrollan actividades de promoción y prevención, brindan información y generan ámbitos de consulta para acompañar a los estudiantes en cuestiones relacionadas con su salud física, mental, emocional y social.

El referente de la División Infanto Juvenil, Cristian Maldonado, explicó que el alcance de estas asesorías excede ampliamente la atención de temas vinculados a la salud sexual.

"Una asesoría es la presencia activa del equipo de salud dentro de la escuela. No se trata solamente de abordar la salud sexual, sino de trabajar la salud integral de las adolescencias, generando un espacio donde puedan expresar sus inquietudes, recibir información y acceder a orientación cuando lo necesiten", afirmó.

Cómo funciona el sistema

Maldonado indicó que la implementación de cada asesoría comienza con un acuerdo entre la institución educativa y el efector de salud de referencia, que establece la participación periódica de profesionales de diferentes disciplinas dentro de la escuela.

Además, explicó que cuando durante esos encuentros surge una situación que requiere una atención específica, los adolescentes pueden ser derivados al centro de salud para continuar allí el acompañamiento correspondiente.

"Si durante esos encuentros surge una situación que requiere una atención específica, el adolescente puede ser derivado al centro de salud para continuar el acompañamiento correspondiente", precisó.

Entre los principales objetivos de las ASIE se encuentran el asesoramiento sobre salud integral, la promoción de hábitos saludables, la prevención de distintas problemáticas, el acceso oportuno a los servicios sanitarios y el fortalecimiento del ejercicio de derechos mediante un acompañamiento cercano y sostenido.

Una red presente en 15 departamentos

Con las nuevas incorporaciones, las Asesorías de Salud Integral en las Escuelas funcionan actualmente en 32 efectores de salud distribuidos en los departamentos Concordia, Paraná, Nogoyá, Uruguay, Federal, Victoria, Tala, Feliciano, Gualeguaychú, Villaguay, Colón, Diamante, Gualeguay, La Paz e Islas del Ibicuy.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que esta red provincial facilita el acceso de los adolescentes a espacios de consulta, orientación y promoción de la salud dentro de las propias escuelas, fortaleciendo el vínculo entre el sistema sanitario y la comunidad educativa.