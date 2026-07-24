Ángel Correa fue presentado en River y se convirtió en el refuerzo más caro de su historia

Ángel Correa en River ya es una realidad. El campeón del mundo firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras una operación de 15 millones de dólares más objetivos y expresó su felicidad por regresar al fútbol argentino.
Ángel Correa en River dejó de ser una negociación para convertirse en uno de los grandes golpes del mercado de pases. Tras varias semanas de idas y vueltas con Tigres de México, el Millonario oficializó este viernes la incorporación del campeón del mundo con la Selección Argentina, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 y se transformó en la compra más cara de la historia del club.
La operación se cerró por 15 millones de dólares más otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos deportivos. Luego de superar la revisión médica, el delantero recorrió el estadio Monumental junto a su familia y protagonizó su primera producción oficial con la camiseta de River.
Con su llegada, el club de Núñez rompió su propio récord de inversión en un futbolista, superando las incorporaciones de Kevin Castaño y Lucas Pratto, y concretó el regreso al fútbol argentino de un jugador que emigró a Europa hace doce años, cuando dejó San Lorenzo para incorporarse al Atlético de Madrid.
Una negociación que demandó varias semanas
La transferencia estuvo marcada por extensas negociaciones entre River y Tigres. Las conversaciones atravesaron distintos momentos debido a los cambios en las condiciones planteadas por el club mexicano y a las diferencias en la forma de pago.
Finalmente, el acuerdo se alcanzó luego de una cuarta oferta presentada por la dirigencia encabezada por Jorge Brito, que logró destrabar los últimos detalles económicos y concretar el fichaje.
De esta manera, Marcelo Gallardo sumó un refuerzo de jerarquía internacional para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, competencias en las que River buscará ser protagonista durante el segundo semestre del año.
El primer mensaje para los hinchas
Tras firmar su contrato, Correa brindó sus primeras palabras como jugador de River a través de los canales oficiales del club.
"Hola a todos los hinchas de River, estoy muy contento de estar acá. Espero verlos pronto y disfrutar en este hermoso estadio que tenemos", expresó el delantero luego de recorrer el Monumental acompañado por su esposa y sus tres hijas.
Minutos después de la presentación oficial, su representante, Agustín Jiménez, compartió en redes sociales una fotografía junto al futbolista y al secretario general del club, Stefano Di Carlo, sosteniendo una camiseta sin número. La publicación estuvo acompañada por la inscripción "AC10", lo que alimentó las especulaciones sobre el dorsal que utilizará.
¿Heredará la camiseta número 10?
La posible utilización del histórico número 10 comenzó a cobrar fuerza debido a la situación de Juan Fernando Quintero.
El volante colombiano fue licenciado por River y únicamente regresaría al club para resolver la rescisión de su contrato, por lo que ese dorsal podría quedar disponible antes de la inscripción definitiva de Correa en la Asociación del Fútbol Argentino.
La reglamentación establece que, una vez registrado para disputar el Torneo Clausura, el futbolista no podrá modificar el número de camiseta hasta el siguiente campeonato. En cambio, para la Copa Sudamericana existe un margen mayor, ya que River recién volverá a competir internacionalmente en agosto y espera definir antes la salida del mediocampista colombiano.