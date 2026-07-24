La razón reglamentaria por la que Franco Colapinto no disputó la primera práctica en Hungría

Franco Colapinto no participó de la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, disputada este viernes en el circuito de Hungaroring. Alpine entregó temporalmente su monoplaza al estonio Paul Aron para cumplir con una obligación reglamentaria de la Fórmula 1.

La FIA establece que cada piloto titular debe ceder su lugar durante dos sesiones de entrenamiento a corredores considerados novatos, categoría que comprende a quienes disputaron como máximo dos Grandes Premios. De esta manera, cada escudería debe completar cuatro participaciones de este tipo durante la temporada.

Alpine eligió la fecha húngara para utilizar una de las jornadas correspondientes al auto número 43. La ausencia de Franco Colapinto, por lo tanto, no estuvo relacionada con una lesión, una sanción ni una decisión basada en su rendimiento.

Cómo le fue a Paul Aron en la FP1

Paul Aron completó 28 vueltas y terminó en la 19ª posición, con un registro ubicado a 3,093 segundos del tiempo más rápido. El otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, finalizó 14º durante la sesión celebrada en Budapest, según los resultados oficiales de la Fórmula 1.

Charles Leclerc lideró el entrenamiento con un tiempo de 1:19.075, seguido por Max Verstappen y Lewis Hamilton. La actividad también contó con otros pilotos de reserva y desarrollo que reemplazaron momentáneamente a titulares de diferentes equipos.

Paul Aron fue el reemplazante de Colapinto.

Antes de salir a la pista, Aron había destacado la oportunidad de manejar el A526 después de varias jornadas de trabajo en el simulador. Su participación representó la primera de las dos sesiones obligatorias que Alpine debe entregar en la temporada sobre el monoplaza utilizado habitualmente por el argentino.

Cuándo vuelve Franco Colapinto

Franco Colapinto retomará el control del auto en la segunda práctica libre, programada para este viernes desde las 12, hora argentina. A partir de allí completará normalmente el resto del Gran Premio de Hungría.

La actividad continuará el sábado con el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo sobre 70 vueltas. El Hungaroring tiene una extensión de 4,381 kilómetros y se caracteriza por su trazado trabado, con pocas rectas y una sucesión constante de curvas.

El cronograma del argentino no finalizará con la competencia. Colapinto participará la próxima semana de pruebas privadas de Pirelli junto con Alpine, Audi y Aston Martin, destinadas al desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 durante la temporada 2027.