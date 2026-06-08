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Una mujer murió tras atragantarse con un pedazo de carne en Rosario

El hecho ocurrió mientras cenaba en una casa ubicada en el barrio Tiro Suizo, en la zona sur de Rosario. La víctima estuvo internada varios días en el HECA y, finalmente, se confirmó su deceso.

8 de Junio de 2026
La mujer está internada en el HECA de Rosario
La mujer está internada en el HECA de Rosario Foto: archivo

El hecho ocurrió mientras cenaba en una casa ubicada en el barrio Tiro Suizo, en la zona sur de Rosario. La víctima estuvo internada varios días en el HECA y, finalmente, se confirmó su deceso.

La mujer de 59 años que el lunes de la semana pasada tuvo que ser internada luego de atragantarse con un pedazo de carne, falleció en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. El hecho ocurrió mientras cenaba en una casa ubicada en Gutiérrez al 2000, en el barrio Tiro Suizo, en la zona sur de Rosario.

 

El lunes, Nilda B. llegó a ser asistida por el personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que constató que la mujer se encontraba en paro cardiorrespiratorio por obstrucción de la vía aérea. Tras realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, lograron estabilizarla temporalmente para su traslado inmediato.

 

De inmediato, la paciente ingresó a la unidad de terapia intensiva del HECA con asistencia mecánica respiratoria. El viernes murió como consecuencia del grave estado en el que se encontraba, publicó Rosario 3.

 

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