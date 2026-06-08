El gremio que nuclea a médicos de PAMI aclara que el paro es de autoconvocados

Appamia negocia con PAMI y sigue en estado de alerta gremial

El Consejo Directivo de Appamia, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud que prestan servicios para el PAMI, resolvió en una reunión extraordinaria continuar las negociaciones con las autoridades del organismo nacional y mantener el estado de alerta gremial, sin adherir por el momento a las medidas de fuerza impulsadas por médicos autoconvocados.

Desde la entidad señalaron a Elonce que el paro convocado por sectores autoconvocados no cumplió con los pasos legales correspondientes. En ese sentido, recordaron que la última medida de fuerza impulsada por Appamia que se llevó adelante el pasado 13 de abril y tuvo una duración de 72 horas, se concretó tras ser comunicada formalmente al PAMI y a la Secretaría de Trabajo.

Según explicaron, la prioridad actual del gremio es sostener las instancias de diálogo abiertas con las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Negociación por el valor de la cápita

Uno de los principales temas en discusión es la actualización del valor de la cápita que perciben los médicos de cabecera que atienden a afiliados del PAMI.

Desde Appamia indicaron que las conversaciones continúan con los gerentes del organismo y consideraron que una medida de fuerza en este momento podría dificultar el avance de las negociaciones.

Por ese motivo, la conducción gremial resolvió mantener la cautela y esperar el resultado de las reuniones antes de definir eventuales acciones sindicales.

Preocupación por los convenios colectivos

Otro de los temas que genera inquietud entre los trabajadores es la decisión del Gobierno nacional de adelantar la finalización de los Convenios Colectivos de Trabajo.

Según expresaron desde el gremio, la vigencia de estos acuerdos estaba prevista hasta marzo de 2027, pero la medida oficial adelantó su vencimiento para fines de septiembre de 2026.

Desde Appamia advirtieron que este proceso podría afectar derechos laborales adquiridos durante más de dos décadas por los trabajadores formales del sector. Elonce.com