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Sociedad Tragedia en Mendoza 

Adolescente murió tras ser atropellada mientras esperaba el colectivo para ir a la escuela 

Una chica de 13 años fue embestida en la mañana de este lunes por un automóvil cuando esperaba el colectivo para ir a la escuela. Ocurrió en la provincia de Mendoza.

8 de Junio de 2026
Fatal accidente en Mendoza
Fatal accidente en Mendoza

Una chica de 13 años fue embestida en la mañana de este lunes por un automóvil cuando esperaba el colectivo para ir a la escuela. Ocurrió en la provincia de Mendoza.

Una adolescente de 13 años murió este lunes por la mañana tras ser atropellada por un automóvil en la zona de Ugarteche, en Luján de Cuyo, Mendoza.

 

Fuentes policiales informaron que el trágico incidente ocurrió alrededor de las 7 a la altura del kilómetro 33 de la Ruta Provincial 15, cuando la menor se dirigía a la escuela.

 

La menor esperaba el colectivo y, al intentar atravesar la calzada por detrás de la unidad de transporte público en dirección al este, fue embestida por un Chevrolet Corsa que circulaba de sur a norte.

 

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) acudió al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

La muerte de la adolescente generó profunda conmoción entre vecinos y miembros de la comunidad educativa de Ugarteche.

 

En tanto, el conductor involucrado, un hombre de 43 años, quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzaban las actuaciones judiciales para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer las responsabilidades.

 

El test de alcoholemia practicado al conductor del Corsa arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre, detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. (Los Andes)

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Adolescente mendoza Accidente colectivo escuela
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