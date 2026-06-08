Establecieron nuevos límites de arsénico en el arroz y actualizaron normas alimentarias: qué cambia

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno nacional incorporó al Código Alimentario Argentino una normativa del Mercosur que fija nuevos límites para el arsénico en el arroz y actualiza los parámetros de otros contaminantes y materiales de envases alimentarios.
El Gobierno nacional estableció nuevos límites de arsénico en el arroz y actualizó las normas que regulan la presencia de contaminantes en los alimentos. La medida fue oficializada mediante la resolución conjunta 4/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La disposición incorporó al Código Alimentario Argentino una normativa previamente aprobada en el ámbito del Mercosur, con el objetivo de armonizar los criterios sanitarios entre los países integrantes del bloque regional.
Entre las principales modificaciones se encuentran los nuevos valores máximos permitidos de arsénico en el arroz y sus derivados. A partir de ahora, el límite será de 0,35 miligramos por kilogramo para el arroz descascarado y de 0,20 miligramos por kilogramo para el arroz pulido.
Control de contaminantes
La actualización también adecuó los niveles máximos admitidos para diversos contaminantes inorgánicos presentes en los alimentos. Entre ellos figuran el plomo, cadmio, mercurio, cobre, zinc, plata y estaño.
Según se indicó, los nuevos parámetros se alinean con los estándares técnicos consensuados en el Mercosur y buscan fortalecer los mecanismos de control sanitario sobre los productos destinados al consumo humano.
Las autoridades explicaron que el objetivo de la medida es mantener actualizadas las disposiciones del Código Alimentario Argentino en función de los avances científicos y técnicos registrados en materia de seguridad alimentaria.
Qué es el arsénico y por qué se regula
El arsénico es un elemento químico que se encuentra naturalmente en el ambiente. Puede estar presente en el agua, los suelos y determinadas formaciones rocosas, por lo que algunos alimentos incorporan pequeñas cantidades durante su proceso de producción.
El arroz es uno de los cultivos que recibe especial atención por parte de los organismos de control debido a que se desarrolla habitualmente en campos inundados, una condición que favorece la absorción de arsénico presente en el entorno.
Los especialistas señalan que la presencia de este elemento en los alimentos no implica necesariamente un riesgo para la salud. Sin embargo, los organismos reguladores establecen límites máximos para evitar exposiciones prolongadas a concentraciones elevadas que podrían generar efectos adversos en el organismo.
Plazo para la adecuación
La resolución establece que la normativa comenzará a regir de manera inmediata. No obstante, las empresas alcanzadas por las nuevas exigencias dispondrán de un plazo de 18 meses para adaptar sus procesos productivos y cumplir con los requisitos establecidos.
En los fundamentos de la medida, las autoridades sostuvieron que la actualización busca “mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino adecuándose a los adelantos técnicos producidos en cada materia”.
Cambios en los envases alimentarios
En paralelo, el Gobierno incorporó otra modificación al Código Alimentario Argentino relacionada con los envases utilizados por la industria alimentaria.
La nueva normativa define criterios técnicos sobre materiales plásticos, sustancias habilitadas para la fabricación de envases y materiales celulósicos destinados al contacto con alimentos. Además, actualiza la lista de monómeros, polímeros y otras sustancias autorizadas para la elaboración de envases y equipamientos de plástico.
Según se informó, el objetivo de estos cambios es mantener la legislación nacional en línea con las regulaciones técnicas adoptadas por el Mercosur y con los avances alcanzados en materia de seguridad sanitaria.