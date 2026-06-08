 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Modificaciones en el Código Alimentario Argentino

Establecieron nuevos límites de arsénico en el arroz y actualizaron normas alimentarias: qué cambia

El Gobierno nacional incorporó al Código Alimentario Argentino una normativa del Mercosur que fija nuevos límites para el arsénico en el arroz y actualiza los parámetros de otros contaminantes y materiales de envases alimentarios.

8 de Junio de 2026
Nuevos límites de arsénico en el arroz y cambios alimentarios.
Nuevos límites de arsénico en el arroz y cambios alimentarios. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

El Gobierno nacional incorporó al Código Alimentario Argentino una normativa del Mercosur que fija nuevos límites para el arsénico en el arroz y actualiza los parámetros de otros contaminantes y materiales de envases alimentarios.

El Gobierno nacional estableció nuevos límites de arsénico en el arroz y actualizó las normas que regulan la presencia de contaminantes en los alimentos. La medida fue oficializada mediante la resolución conjunta 4/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

 

La disposición incorporó al Código Alimentario Argentino una normativa previamente aprobada en el ámbito del Mercosur, con el objetivo de armonizar los criterios sanitarios entre los países integrantes del bloque regional.

 

Entre las principales modificaciones se encuentran los nuevos valores máximos permitidos de arsénico en el arroz y sus derivados. A partir de ahora, el límite será de 0,35 miligramos por kilogramo para el arroz descascarado y de 0,20 miligramos por kilogramo para el arroz pulido.

 

Control de contaminantes

 

La actualización también adecuó los niveles máximos admitidos para diversos contaminantes inorgánicos presentes en los alimentos. Entre ellos figuran el plomo, cadmio, mercurio, cobre, zinc, plata y estaño.

 

Según se indicó, los nuevos parámetros se alinean con los estándares técnicos consensuados en el Mercosur y buscan fortalecer los mecanismos de control sanitario sobre los productos destinados al consumo humano.

 

Las autoridades explicaron que el objetivo de la medida es mantener actualizadas las disposiciones del Código Alimentario Argentino en función de los avances científicos y técnicos registrados en materia de seguridad alimentaria.

 

Qué es el arsénico y por qué se regula

 

El arsénico es un elemento químico que se encuentra naturalmente en el ambiente. Puede estar presente en el agua, los suelos y determinadas formaciones rocosas, por lo que algunos alimentos incorporan pequeñas cantidades durante su proceso de producción.

 

El arroz es uno de los cultivos que recibe especial atención por parte de los organismos de control debido a que se desarrolla habitualmente en campos inundados, una condición que favorece la absorción de arsénico presente en el entorno.

 

Los especialistas señalan que la presencia de este elemento en los alimentos no implica necesariamente un riesgo para la salud. Sin embargo, los organismos reguladores establecen límites máximos para evitar exposiciones prolongadas a concentraciones elevadas que podrían generar efectos adversos en el organismo.

Producci&oacute;n de arroz.
Producción de arroz.

 

Plazo para la adecuación

 

La resolución establece que la normativa comenzará a regir de manera inmediata. No obstante, las empresas alcanzadas por las nuevas exigencias dispondrán de un plazo de 18 meses para adaptar sus procesos productivos y cumplir con los requisitos establecidos.

 

En los fundamentos de la medida, las autoridades sostuvieron que la actualización busca “mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino adecuándose a los adelantos técnicos producidos en cada materia”.

 

Cambios en los envases alimentarios

 

En paralelo, el Gobierno incorporó otra modificación al Código Alimentario Argentino relacionada con los envases utilizados por la industria alimentaria.

 

La nueva normativa define criterios técnicos sobre materiales plásticos, sustancias habilitadas para la fabricación de envases y materiales celulósicos destinados al contacto con alimentos. Además, actualiza la lista de monómeros, polímeros y otras sustancias autorizadas para la elaboración de envases y equipamientos de plástico.

 

Según se informó, el objetivo de estos cambios es mantener la legislación nacional en línea con las regulaciones técnicas adoptadas por el Mercosur y con los avances alcanzados en materia de seguridad sanitaria.

Temas:

arroz código alimentario Gobierno nacional Mercosur alimentos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso