Subsidio a las garrafas: ya se pueden comprar en Paraná con billetera virtual y acceder al beneficio

Desde este lunes los beneficiarios de las garrafas sociales ya pueden realizar la compra con pago electrónico para conseguir el reintegro. Los locales adheridos en Paraná.
Desde el mes pasado se encuentra vigente el nuevo sistema nacional de asistencia para la compra de garrafas sociales que reemplazó al Programa Hogar implementado por el Gobierno nacional.
El nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) es un esquema que incorpora reintegros automáticos al momento de la compra, siempre y cuando se realice con la billetera virtual del Banco Nación y MODO.
Según pudo saber Elonce, desde este lunes, ya se pueden adquirir las garrafas con esta modalidad de pago. Así lo confirmaron desde el comercio ubicado en en avenida Jorge Newbery y Salellas.
Los precios vigentes
Asimismo rigen nuevos precios para las garrafas. La de 10 kilos tiene un costo de 25.000 pesos; la de 15 kilos $38.000 y la de 45 kilos 89.000 pesos.
Reintegro automático
El nuevo mecanismo prevé un reintegro automático de 9.593 pesos por cada garrafa de 10 kilos. El beneficio contempla hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una por mes el resto del año.
La modalidad de pago se realiza a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma. El reintegro se acredita de manera inmediata en la cuenta del usuario.
Para acceder al beneficio es necesario estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Quienes ya recibían subsidios de luz y gas o formaban parte del ex Programa Hogar deben actualizar sus datos a través del sitio oficial de subsidios del Estado nacional o mediante la aplicación Mi Argentina. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.
Los locales adheridos en Entre Ríos
Paraná
Díaz Distribuciones del Litoral S.R.L.- Larramendi 2775
Extragas Paraná - Gobernador Crespo 2286
OPESSA ACA Paraná - Buenos Aires 333, esquina Laprida
OPESSA Paraná Almafuerte - Av. Almafuerte 795
El Rutero SRL - Av. de las Américas 3106
Estación de Servicio 25 de Junio SA - 25 de Junio 201
Estación de Servicio 25 de Junio SA - Almirante Brown 1691 y Blas Parera
El Empalme SRL - Antonio Salellas y Av. Jorge Newbery
Maco Bape SRL- Acceso Norte República de Entre Ríos 3005 y Bazán de Bustos
Isleño Axel Gabriel - Ruta Provincial Nº 12, km 17
Crespo
Extragas Crespo – Ruta Nacional 12 y Camino Vecinal del Medio
Autoservicio Don Juan – Antonio Stronatti 2737
Autoservicio Don Ricardo – Malvinas Argentinas 617
Cerrito
Hugo Isaac Dist. SRL – Diagonal Industria 652
Viale
María Hnos. SRL – Av. San Martín y 9 de Julio
Quintín Rudecindo Sione e Hijos SRL – Ruta Nacional 18 km 80,5
Seguí
Antonio Cargnel e Hijos SC – Libertad 249
Hasenkamp
Don Sebastián SRL – Av. General San Martín y Olegario Andrade
El Pingo
El Empalme El Pingo SRL – Ruta 12 y Ruta 127
La Picada
Ronchi Mario César – Ruta Nacional 12 km 28,5
Aldea Brasilera
Spahn Roberto y Spahn Gisela SH – Ruta Nacional 11 km 16,5
Federal
J.E. SA – Urquiza 1513
Autoservicio Belgrano
Autoservicio Santa Rosa
Autoservicio Micaela
Supermercado Super Justo
Kiosco Rocket
Kiosco Amigo
Despensa Medalla Milagrosa
Autoservicio Isamel
Maxikiosco Belén
Despensa La Mari
Villaguay
Procom SACIFIA – Balcarce y 25 de Mayo
Procom – Balcarce 118
La Económica – Colón 1046
Nogoyá
Dimartsky S.A. – Ruta 26 y Mendoza
Grupo Comercial SRL – Ruta 12 y Belgrano
Viejo Almacén – Bv. España y 25 de Mayo
GESE Inversiones S.A. – Ruta 12 s/n
Lucas González
Bahler Javier Armin y Rubén Darío SH – Supremo Entrerriano y Centenario
Gualeguay
Cosso Emanuel Guillermo – Coronel González 546
Lubricom SACAIFI – Av. Soberanía y Artigas
Estación de Servicio Colman SRL – Chacabuco 159 y Monte Caseros
Gualeguaychú
ACA Gualeguaychú – Urquiza 1001 y Chacabuco
Larroque
Salvador Carboni SACIFIA – Ruta Provincial 16 y acceso a Larroque
Urdinarrain
Bel y Bourlot SA – Av. Libertad 436
Concepción del Uruguay
Extragas Concepción del Uruguay – Ruta Nacional 14 km 126
Petrovalle SA – 9 de Julio y Ugarteche
Basavilbaso
José Matzkin SACYA – Libertad y Podestá
Colón
Organización Delasoie Hnos. SA – Av. Perón y Alberdi
Bouvet Combustibles SAS – Acceso Puente Colón-Paysandú
Villa Elisa
Extragas Villa Elisa
Organización Delasoie Hnos. SA
San José
Organización Delasoie Hnos. SA – Mitre e Yrigoyen
Concordia
Extragas Concordia
ACA Concordia
Opessa Concordia Termas
Federación
Silvestri María Eugenia
Silvestri Sergio Alberto
Chajarí
Estación de Servicio Centro SRL – Urquiza e Yrigoyen
La Paz
Empresa Duval Flores SA
ACA La Paz
Diamante
La Agrícola Regional Cooperativa Ltda.
Libertador San Martín
La Colina SRL
San Salvador
Cracco A. SRL – Hipólito Yrigoyen y Boulevard Villaguay
Victoria
Hijos de Ovidio Ramírez SA
Ziegler Daniel Hernesto
Kiosco y Pollería LYT
San José de Feliciano
Aramburu María José Aramburu Guillermo Federico SH