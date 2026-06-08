Subsidio a las garrafas: ya se pueden comprar en Paraná con billetera virtual y acceder al beneficio

Desde el mes pasado se encuentra vigente el nuevo sistema nacional de asistencia para la compra de garrafas sociales que reemplazó al Programa Hogar implementado por el Gobierno nacional.

El nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) es un esquema que incorpora reintegros automáticos al momento de la compra, siempre y cuando se realice con la billetera virtual del Banco Nación y MODO.

Según pudo saber Elonce, desde este lunes, ya se pueden adquirir las garrafas con esta modalidad de pago. Así lo confirmaron desde el comercio ubicado en en avenida Jorge Newbery y Salellas.

Los precios vigentes

Asimismo rigen nuevos precios para las garrafas. La de 10 kilos tiene un costo de 25.000 pesos; la de 15 kilos $38.000 y la de 45 kilos 89.000 pesos.

Reintegro automático

El nuevo mecanismo prevé un reintegro automático de 9.593 pesos por cada garrafa de 10 kilos. El beneficio contempla hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una por mes el resto del año.

La modalidad de pago se realiza a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma. El reintegro se acredita de manera inmediata en la cuenta del usuario.

Para acceder al beneficio es necesario estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Quienes ya recibían subsidios de luz y gas o formaban parte del ex Programa Hogar deben actualizar sus datos a través del sitio oficial de subsidios del Estado nacional o mediante la aplicación Mi Argentina. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

Los locales adheridos en Entre Ríos

Paraná

Díaz Distribuciones del Litoral S.R.L.- Larramendi 2775

Extragas Paraná - Gobernador Crespo 2286

OPESSA ACA Paraná - Buenos Aires 333, esquina Laprida

OPESSA Paraná Almafuerte - Av. Almafuerte 795

El Rutero SRL - Av. de las Américas 3106

Estación de Servicio 25 de Junio SA - 25 de Junio 201

Estación de Servicio 25 de Junio SA - Almirante Brown 1691 y Blas Parera

El Empalme SRL - Antonio Salellas y Av. Jorge Newbery

Maco Bape SRL- Acceso Norte República de Entre Ríos 3005 y Bazán de Bustos

Isleño Axel Gabriel - Ruta Provincial Nº 12, km 17

Crespo

Extragas Crespo – Ruta Nacional 12 y Camino Vecinal del Medio

Autoservicio Don Juan – Antonio Stronatti 2737

Autoservicio Don Ricardo – Malvinas Argentinas 617

Cerrito

Hugo Isaac Dist. SRL – Diagonal Industria 652

Viale

María Hnos. SRL – Av. San Martín y 9 de Julio

Quintín Rudecindo Sione e Hijos SRL – Ruta Nacional 18 km 80,5

Seguí

Antonio Cargnel e Hijos SC – Libertad 249

Hasenkamp

Don Sebastián SRL – Av. General San Martín y Olegario Andrade

El Pingo

El Empalme El Pingo SRL – Ruta 12 y Ruta 127

La Picada

Ronchi Mario César – Ruta Nacional 12 km 28,5

Aldea Brasilera

Spahn Roberto y Spahn Gisela SH – Ruta Nacional 11 km 16,5

Federal

J.E. SA – Urquiza 1513

Autoservicio Belgrano

Autoservicio Santa Rosa

Autoservicio Micaela

Supermercado Super Justo

Kiosco Rocket

Kiosco Amigo

Despensa Medalla Milagrosa

Autoservicio Isamel

Maxikiosco Belén

Despensa La Mari

Villaguay

Procom SACIFIA – Balcarce y 25 de Mayo

Procom – Balcarce 118

La Económica – Colón 1046

Nogoyá

Dimartsky S.A. – Ruta 26 y Mendoza

Grupo Comercial SRL – Ruta 12 y Belgrano

Viejo Almacén – Bv. España y 25 de Mayo

GESE Inversiones S.A. – Ruta 12 s/n

Lucas González

Bahler Javier Armin y Rubén Darío SH – Supremo Entrerriano y Centenario

Gualeguay

Cosso Emanuel Guillermo – Coronel González 546

Lubricom SACAIFI – Av. Soberanía y Artigas

Estación de Servicio Colman SRL – Chacabuco 159 y Monte Caseros

Gualeguaychú

ACA Gualeguaychú – Urquiza 1001 y Chacabuco

Larroque

Salvador Carboni SACIFIA – Ruta Provincial 16 y acceso a Larroque

Urdinarrain

Bel y Bourlot SA – Av. Libertad 436

Concepción del Uruguay

Extragas Concepción del Uruguay – Ruta Nacional 14 km 126

Petrovalle SA – 9 de Julio y Ugarteche

Basavilbaso

José Matzkin SACYA – Libertad y Podestá

Colón

Organización Delasoie Hnos. SA – Av. Perón y Alberdi

Bouvet Combustibles SAS – Acceso Puente Colón-Paysandú

Villa Elisa

Extragas Villa Elisa

Organización Delasoie Hnos. SA

San José

Organización Delasoie Hnos. SA – Mitre e Yrigoyen

Concordia

Extragas Concordia

ACA Concordia

Opessa Concordia Termas

Federación

Silvestri María Eugenia

Silvestri Sergio Alberto

Chajarí

Estación de Servicio Centro SRL – Urquiza e Yrigoyen

La Paz

Empresa Duval Flores SA

ACA La Paz

Diamante

La Agrícola Regional Cooperativa Ltda.

Libertador San Martín

La Colina SRL

San Salvador

Cracco A. SRL – Hipólito Yrigoyen y Boulevard Villaguay

Victoria

Hijos de Ovidio Ramírez SA

Ziegler Daniel Hernesto

Kiosco y Pollería LYT

San José de Feliciano

Aramburu María José Aramburu Guillermo Federico SH

Comercios adheridos a las garrafas sociales by elonceweb