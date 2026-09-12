Realizan la primera Intersindical Deportiva con trabajadores de diez gremios en Paraná

La primera Intersindical Deportiva en Paraná se desarrolló este sábado con la participación de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a diez sindicatos. La iniciativa reúne diferentes disciplinas en el predio de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y y las instalaciones del Seminario y tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, recreación y confraternidad entre los gremios.

Manuel Gómez, secretario general de AGMER Seccional Paraná, explicó a Elonce que la convocatoria incluye fútbol, vóley y básquet, con la conformación de equipos femeninos, masculinos y mixtos según cada disciplina.

Manuel Gómez, secretario general de AGMER (Elonce)

"Somos diez sindicatos que hemos confluido en la organización de lo que denominamos Intersindical Deportiva", señaló Gómez. Además, destacó que se trata de "una jornada para disfrutar en base a lo que es el deporte y en lo que une a los sindicatos, que tiene que ver con la fraternidad".

El deporte como espacio de encuentro sindical

El dirigente destacó la importancia de incorporar la actividad física a la agenda gremial por sus beneficios para la salud y el bienestar. "Nos parece más que interesante poder motorizar una arista importante para la salud y para el bienestar de las personas", sostuvo.

Gómez señaló que los sindicatos mantienen sus habituales reclamos vinculados con salarios, condiciones laborales y edilicias, pero remarcó que también buscan desarrollar otras propuestas. "Es una demostración de que los sindicatos tenemos una agenda mucho más amplia", afirmó.

Al finalizar las competencias, todos los participantes se reunirán nuevamente en el predio de ATSA para compartir un encuentro de cierre y un "tercer tiempo". Al tratarse de la primera experiencia de estas características, los organizadores esperan darle continuidad: "Es la primera edición y esperemos que no sea la última".