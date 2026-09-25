Confirmaron cuándo volverá a correr el Moto GP en Argentina: fecha y sede del Gran Premio

El Moto GP confirmó su regreso a la Argentina para el fin de semana del 9 al 11 de abril de 2027. La máxima categoría del motociclismo internacional oficializó su calendario y estableció que el Gran Premio se disputará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que volverá a recibir la competencia después de 28 años.

La carrera principal está programada para el domingo 11 de abril y corresponderá a la cuarta fecha del campeonato. Será el estreno internacional del renovado circuito porteño, que actualmente atraviesa una transformación destinada a adecuar sus instalaciones a las exigencias de la categoría.

Buenos Aires ya recibió diez Grandes Premios de motociclismo y fue sede por última vez en 1999. En las ediciones más recientes, la competencia argentina se desarrolló en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, por lo que el regreso también implicará un cambio de escenario.

Cómo avanzan las obras en el Autódromo de Buenos Aires

La remodelación del Oscar y Juan Gálvez registra un avance informado del 60%. Entre las intervenciones previstas se encuentran nuevos boxes, accesos, sectores destinados al público y modificaciones en la pista, con el objetivo de modernizar el predio antes de la llegada del campeonato.

Uno de los trabajos principales se concentra en el trazado. La nueva configuración incluye una horquilla construida en el sector donde anteriormente estaban una tribuna y el kartódromo, cuya relocalización forma parte del proyecto. El diseño también contempla características que permitirían aspirar a recibir otras categorías internacionales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la importancia del regreso: “Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”. También señaló que la renovación del autódromo forma parte de los planes para intentar recuperar la Fórmula 1.

El regreso del Moto GP y los cambios para 2027

La visita del Moto GP a Buenos Aires se producirá durante una temporada de modificaciones para el campeonato. En 2027 entrará en vigencia un nuevo reglamento técnico, con cambios en las motocicletas que utilizarán los equipos de la categoría principal.

El calendario tendrá 22 Grandes Premios y comenzará el 7 de marzo en Tailandia. Antes de llegar a la Argentina, el campeonato pasará por Qatar y Brasil, mientras que la cita porteña abrirá la continuidad del recorrido americano antes de la competencia en Estados Unidos.

La organización confirmó así la fecha de una carrera que ya había sido anunciada para 2027, pero que todavía esperaba su ubicación definitiva dentro del calendario. Para el público argentino, la programación establece tres jornadas de actividad, desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de abril.

Cuándo comenzará la preventa de entradas

La preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad se desarrollará entre el jueves 1 y el miércoles 7 de octubre de 2026. Durante ese período se podrán adquirir localidades para las distintas ubicaciones del evento mediante la modalidad de compra online.

La promoción permitirá pagar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad, utilizando el código QR de MODO desde las aplicaciones Buepp o App Ciudad. También estará disponible el pago con tarjeta de débito o dinero en cuenta, según las condiciones informadas para la preventa.

Con la fecha incorporada al calendario oficial, la organización continuará preparando el autódromo para recibir al Moto GP en abril. El Gran Premio marcará el retorno de la categoría a Buenos Aires después de su última presentación en 1999 y la primera competencia internacional de esta magnitud en el trazado renovado.