Entre Ríos fue la tercera provincia que más recursos nacionales recibió hasta agosto

Entre Ríos, entre las provincias que más fondos recibió de Nación.

Entre Ríos fue la tercera provincia que más recursos nacionales recibió mediante transferencias no automáticas entre enero y agosto de 2026, con un total de $73.413 millones, según datos oficiales relevados por Analytica.

En términos absolutos, la provincia se ubicó detrás de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La posición se mantuvo al analizar la distribución según cantidad de habitantes: Entre Ríos recibió $51.497 per cápita y quedó tercera entre las 24 jurisdicciones.

En este último indicador, solamente La Pampa y Catamarca registraron transferencias no automáticas por habitante superiores durante los primeros ocho meses del año.

Los recursos crecieron 91,2% interanual

Otro de los datos destacados del relevamiento es la evolución respecto del mismo período de 2025. Mientras distintas jurisdicciones registraron retrocesos en las transferencias nacionales no automáticas, Entre Ríos tuvo un incremento interanual del 91,2%.

Una parte significativa de los recursos recibidos corresponde a fondos destinados a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en el marco de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial ante Nación.

(GdER)

Las transferencias no automáticas son recursos que, a diferencia de los fondos de coparticipación, no se distribuyen mediante los mecanismos automáticos establecidos para todas las jurisdicciones. Por ese motivo, su evolución puede presentar diferencias considerables entre provincias.

Entre Ríos también quedó segunda en ATN

El relevamiento incluye además los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre enero y agosto, Entre Ríos recibió $15.000 millones por ese concepto y se ubicó como la segunda provincia con mayores transferencias.

La única jurisdicción que recibió un monto superior fue Misiones, con $20.000 millones durante el mismo período analizado.

Desde el Gobierno entrerriano atribuyeron los resultados a una estrategia de diálogo y gestiones ante Nación orientada a recuperar recursos correspondientes a la provincia. Esa interpretación constituye la valoración oficial sobre las cifras, mientras que los datos muestran que Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con mayores transferencias nacionales no automáticas durante los primeros ocho meses de 2026.