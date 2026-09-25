Trabajadores avícolas acordaron una nueva suba y el sueldo básico superó los $2 millones

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación acordó un incremento remunerativo del 1,9% para septiembre. Con la actualización, los básicos mensuales de los trabajadores avícolas parten desde $2.086.331,50.
Los trabajadores avícolas alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para septiembre que estableció una suba remunerativa del 1,9% sobre las escalas básicas vigentes en agosto. Con la actualización, el salario básico del personal mensualizado comenzó en $2.086.331,50 y superó los $2,7 millones en una de las categorías contempladas por el convenio colectivo.
El entendimiento fue alcanzado por la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y representantes del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). Las negociaciones fueron encabezadas por el secretario general de la organización gremial, Héctor Morcillo.
La mejora correspondió al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 783/20 de la rama avícola y tuvo vigencia para el período comprendido entre el 1° y el 30 de septiembre. El sindicato informó, además, cómo se abonaría la diferencia generada durante los primeros días del mes.
Cómo se pagará el aumento a los trabajadores avícolas
La FTIA explicó que el reajuste retroactivo acumulado durante la primera quincena de septiembre sería abonado junto con la liquidación correspondiente a la segunda quincena. De esta manera, el incremento del 1,9% tendría impacto sobre todo el mes.
Para el personal obrero mensualizado, la nueva escala fijó un básico de $2.086.331,50 para el Grupo A, mientras que el Grupo B quedó establecido en $2.196.497,52 y el Grupo C alcanzó los $2.296.084,95.
En tanto, el monto correspondiente al artículo 8 del convenio colectivo vigente se ubicó en $2.755.301,94, el valor más elevado dentro de ese segmento de la escala difundida tras el acuerdo, indicaron Iprofesional.
Cuánto cobrarán los administrativos
Para el personal administrativo también se definieron nuevos salarios básicos. La Categoría 1 quedó establecida en $2.086.331,50 y la Categoría 2 en $2.196.497,52. Para la Categoría 3, en tanto, se fijó una remuneración básica de $2.296.084,95.
La escala continuó con $2.399.234,04 para la Categoría 4 y $2.504.139,10 para la Categoría 5. En el nivel más alto informado, correspondiente a la Categoría 6, el salario básico alcanzó los $2.609.075,11.
Los montos establecidos constituyeron los salarios básicos convencionales de septiembre y, por lo tanto, no necesariamente representaron el ingreso final de bolsillo de cada trabajador. La liquidación podía variar de acuerdo con adicionales, antigüedad, horas trabajadas, descuentos y otras condiciones particulares.
Los nuevos valores por hora
El acuerdo también actualizó las remuneraciones del personal jornalizado. Para el Grupo 1, el básico quedó en $9.821,12 por hora; para el Grupo 2, en $10.072,70; y para el Grupo 3, en $10.455,06.
El Grupo 4 pasó a percibir un básico de $10.998,34 por hora, mientras que para el Grupo 5 se establecieron $11.501,49. Estos valores también incorporaron el incremento remunerativo del 1,9% acordado entre el sindicato y la representación empresaria.
En el sector de Mantenimiento y Oficios Varios, el valor correspondiente a Ayudante quedó en $10.927,86 por hora y el de Medio Oficial en $11.390,69. Para Oficial se establecieron $13.161,45, mientras que Oficial Múltiple alcanzó los $13.483,76 y Oficial Matriculado y Especializado, $13.624,67.
El acuerdo, en medio de la crisis de Granja Tres Arroyos
La negociación salarial se produjo en un escenario de preocupación por la situación de la industria avícola, particularmente por el conflicto que atravesó Granja Tres Arroyos, una de las principales compañías del sector.
La empresa atravesó un concurso preventivo de acreedores y enfrentó conflictos laborales vinculados con sus plantas y trabajadores. La situación de la firma generó inquietud entre los gremios por su impacto sobre los puestos de trabajo y por las dificultades financieras dentro de una actividad de fuerte peso en distintas provincias.
En ese contexto, el entendimiento entre la FTIA y CEPA permitió actualizar las escalas salariales de septiembre para los trabajadores comprendidos en el CCT 783/20. Con el incremento del 1,9%, el piso del salario básico mensual de las categorías informadas quedó por encima de los $2 millones.