Empleados de comercio celebraron su día con música, asado y sorteos en el camping del sindicato

Los empleados de comercio de Paraná celebraron este lunes su día con una multitudinaria jornada en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde trabajadores y familias compartieron asados, música en vivo, sorteos y diferentes propuestas recreativas. Elonce recorrió el predio y dialogó con los protagonistas del festejo.

La conmemoración del Día del Empleado de Comercio corresponde al 26 de septiembre, pero este año la jornada de descanso para el sector fue trasladada al lunes 28. De esta manera, numerosos trabajadores aprovecharon el día para reunirse desde temprano en las instalaciones del sindicato.

Parrillas encendidas, mesas ocupadas por grupos de compañeros y familias, música y baile conformaron la postal de la jornada. “Muy felices, muy contentos, disfrutando del lugar y de la música”, resumió uno de los trabajadores ante Elonce.

Asados, pizzas y encuentros entre compañeros

Durante la recorrida de Elonce por el camping, los trabajadores contaron cómo organizaron el festejo. Algunos optaron por llevar empanadas y pizzas, mientras que otros comenzaron desde temprano con los tradicionales asados.

“Todo lindo con las compañeras. Trajimos un poquito de todo: pizza, empanaditas”, contó una de las participantes. Ante la consulta sobre el baile, anticipó que primero terminarían de comer y luego se acercarían al sector donde se presentaban las bandas.

Empleados de comercio celebran su día en el Camping del Sindicato

En otra de las mesas, una trabajadora contó que acababan de llegar y se preparaban para compartir la jornada. “Acá tenemos al asador empezando, tomando algo, charlando y poniéndonos al día”, relató. Además del asado, el grupo tenía previsto preparar pizzas caseras durante la tarde.

“Es un momento para pasar en familia”

Daniel Ruberto, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, explicó a Elonce que la celebración se organizó nuevamente con diferentes actividades para los trabajadores y sus familias.

“El sábado fue cuando estuvimos hablando. La Ley 11.729 se conmemora el 26 de septiembre de 1934, pero por una cuestión de convención paritaria se pasa al primer día hábil, que es el 28, y lo estamos festejando como todos los años”, explicó.

En ese sentido, detalló que la propuesta incluyó “un picnic, una feria de emprendedores, sorteos” y espectáculos musicales. Además, indicó que las bandas convocadas para actuar durante la jornada contaban entre sus integrantes con empleados de comercio.

“También hay una batucada integrada por empleados de comercio. El que quiere participar del sorteo está ahí y, si no, la gente baila, se divierte. Pasa un momento en familia, que no siempre tenemos oportunidad”, destacó Ruberto.

Sorteos y música durante toda la jornada

Entre las propuestas previstas se incluyeron importantes sorteos destinados a los trabajadores mercantiles que participaron del encuentro.

Ruberto indicó que se habían dispuesto “20 millones de pesos en premios, en sobres de 500.000 pesos, y una moto Honda 110”. Las actividades se desarrollarían durante toda la tarde y no se había establecido un horario rígido para la finalización.

Continúan los festejos por el día del empleado de comercio

“Hasta que la gente se vaya”, respondió el dirigente al ser consultado sobre el cierre. Explicó que, habitualmente, cuando comenzaba a oscurecer y terminaban los sorteos, las familias empezaban a retirarse del predio.

Un chaparrón interrumpió momentáneamente la fiesta

El tiempo acompañó durante buena parte del encuentro, aunque posteriormente un chaparrón sorprendió a quienes participaban de la celebración y obligó a interrumpir momentáneamente algunas de las actividades al aire libre.

La lluvia hizo que las familias buscaran refugio en los diferentes quinchos y espacios cubiertos del camping. Sin embargo, los participantes permanecieron en el predio a la espera de que mejoraran las condiciones para continuar con el festejo.