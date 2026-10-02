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Este domingo se realiza el "Festival Iapser" en la Costanera de Paraná

Este domingo se realizará en la Plaza de las Colectividades de Paraná el "Festival Iapser" con entrada libre y gratuita. La jornada contará con una programación especialmente pensada para compartir y disfrutar en familia.

2 de Octubre de 2026
El festival será en la Plaza de las Colectividades
El festival será en la Plaza de las Colectividades

Este domingo se realizará en la Plaza de las Colectividades de Paraná el "Festival Iapser" con entrada libre y gratuita. La jornada contará con una programación especialmente pensada para compartir y disfrutar en familia.

Iapser Seguros y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos invitan a participar de una jornada con música, cuentos, juegos, stands y shows para disfrutar en familia . La actividad se desarrollará este domingo 4 de octubre de 16 a 19 en la Plaza de las Colectividades de la Costanera de Paraná. La entrada será libre y gratuita.

La jornada contará con una programación especialmente pensada para compartir y disfrutar en familia. Entre las propuestas se presentará Martín Vivas con "Cuentos y Canciones", un espectáculo de literatura y música, luego tendrá lugar la actuación de el Payaso Cartoncito. El cierre estará a cargo de Los Cazurros, reconocido grupo que combina teatro y humor, invitando al público a participar.

 

Además de los espectáculos, durante toda la tarde habrá diversos espacios para recorrer y disfrutar, junto con un patio gastronómico y otras sorpresas destinadas a quienes se acerquen a la Costanera.

El Festival Iapser será el próximo domingo 4 de octubre, de 16 a 19 horas, en la Plaza de las Colectividades, Costanera de Paraná. La entrada será libre y gratuita.

 

Programación

  • Martín Vivas presenta "Cuentos y Canciones"
  • El Payaso Cartoncito
  • Los Cazurros
  • Patio gastronómico y stands comerciales

 

Invitan: Iapser Seguros y Cultura de Entre Ríos.

Temas:

Festival Iapser costanera Paraná plaza de las colectividades
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