Este domingo se realiza el "Festival Iapser" en la Costanera de Paraná

Este domingo se realizará en la Plaza de las Colectividades de Paraná el "Festival Iapser" con entrada libre y gratuita. La jornada contará con una programación especialmente pensada para compartir y disfrutar en familia.
Iapser Seguros y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos invitan a participar de una jornada con música, cuentos, juegos, stands y shows para disfrutar en familia . La actividad se desarrollará este domingo 4 de octubre de 16 a 19 en la Plaza de las Colectividades de la Costanera de Paraná. La entrada será libre y gratuita.
La jornada contará con una programación especialmente pensada para compartir y disfrutar en familia. Entre las propuestas se presentará Martín Vivas con "Cuentos y Canciones", un espectáculo de literatura y música, luego tendrá lugar la actuación de el Payaso Cartoncito. El cierre estará a cargo de Los Cazurros, reconocido grupo que combina teatro y humor, invitando al público a participar.
Además de los espectáculos, durante toda la tarde habrá diversos espacios para recorrer y disfrutar, junto con un patio gastronómico y otras sorpresas destinadas a quienes se acerquen a la Costanera.
El Festival Iapser será el próximo domingo 4 de octubre, de 16 a 19 horas, en la Plaza de las Colectividades, Costanera de Paraná. La entrada será libre y gratuita.
Programación
- Martín Vivas presenta "Cuentos y Canciones"
- El Payaso Cartoncito
- Los Cazurros
- Patio gastronómico y stands comerciales
Invitan: Iapser Seguros y Cultura de Entre Ríos.