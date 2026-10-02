Jornada gratuita de RCP en Paraná: enseñarán maniobras para actuar ante una emergencia

La actividad se realizará este sábado, de 10 a 13, en Plaza 1º de Mayo. Andrea Sanfilippo explicó a Elonce que profesionales enseñarán RCP y uso del desfibrilador.
Este sábado 3 de octubre se realizará una jornada gratuita y abierta a todo público para aprender y practicar técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La misma tendrá lugar de 10 a 13, en inmediaciones de Plaza 1º de Mayo y la Peatonal San Martín, en Paraná. La propuesta contará con profesionales e instituciones que enseñarán cómo actuar frente a una emergencia.
Andrea Sanfilippo, del Gimnasio Taián, brindó detalles de la iniciativa a Elonce y explicó que surgió en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemoró el 29 de septiembre.
“Aprovechando esa fecha queremos concientizar a la población acerca de los cuidados que tienen que ver con alimentación, descanso, actividad física, chequeos y controles, y también aprender lo que es RCP y el uso del desfibrilador”, explicó Sanfilippo.
La importancia de practicar las maniobras
Sanfilippo señaló que durante la semana se desarrolló una campaña de escuelas cardiosaludables, impulsada a través de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), mediante la cual alumnos de distintas instituciones educativas aprendieron cómo actuar ante una emergencia y cómo realizar RCP.
La propuesta continuará este sábado con una actividad destinada a toda la comunidad. “Vamos a estar en Plaza de Mayo, en la cuadra de la Peatonal, del lado del Club Social. Hay muchas instituciones que van a estar enseñando RCP, Bomberos Voluntarios, la UADER, la FAC y muchas instituciones que van a estar acompañando”, detalló.
Sanfilippo destacó que uno de los objetivos centrales será que quienes concurran puedan aprender la maniobra y no limitarse únicamente a observarlas.
En ese sentido, remarcó que la práctica permite incorporar aspectos fundamentales de la técnica. “No basta con verlo en la tele o en un video, sino que hay que saber hasta qué profundidad es el masaje, la frecuencia y cómo posicionar el cuerpo. Para eso van a estar profesionales a cargo enseñando exactamente la maniobra”, afirmó.
El Gimnasio Taián también formará parte de la propuesta. “Vamos a estar acompañando en un stand con alguna actividad física recreativa y con un regalito”, comentó.
Durante la jornada también habrá puestos de hidratación y frutas para quienes se acerquen a participar.
La realización de la actividad estará condicionada por el tiempo. Ante la posibilidad de precipitaciones, los organizadores analizarán modificar el horario o reprogramar la propuesta.
La capacitación es gratuita y está destinada a personas de todas las edades, con el propósito de brindar conocimientos prácticos para responder ante una emergencia. Elonce.com