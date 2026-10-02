 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Concientización y aprendizaje

Jornada gratuita de RCP en Paraná: enseñarán maniobras para actuar ante una emergencia

La actividad se realizará este sábado, de 10 a 13, en Plaza 1º de Mayo. Andrea Sanfilippo explicó a Elonce que profesionales enseñarán RCP y uso del desfibrilador.

2 de Octubre de 2026
Jornada gratuita de RCP en Paraná
Jornada gratuita de RCP en Paraná

La actividad se realizará este sábado, de 10 a 13, en Plaza 1º de Mayo. Andrea Sanfilippo explicó a Elonce que profesionales enseñarán RCP y uso del desfibrilador.

Este sábado 3 de octubre se realizará una jornada gratuita y abierta a todo público para aprender y practicar técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La misma tendrá lugar de 10 a 13, en inmediaciones de Plaza 1º de Mayo y la Peatonal San Martín, en Paraná. La propuesta contará con profesionales e instituciones que enseñarán cómo actuar frente a una emergencia.

 

Andrea Sanfilippo, del Gimnasio Taián, brindó detalles de la iniciativa a Elonce y explicó que surgió en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemoró el 29 de septiembre.

 

“Aprovechando esa fecha queremos concientizar a la población acerca de los cuidados que tienen que ver con alimentación, descanso, actividad física, chequeos y controles, y también aprender lo que es RCP y el uso del desfibrilador”, explicó Sanfilippo.

Habrá una jornada gratuita de RCP en Paraná

La importancia de practicar las maniobras

Sanfilippo señaló que durante la semana se desarrolló una campaña de escuelas cardiosaludables, impulsada a través de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), mediante la cual alumnos de distintas instituciones educativas aprendieron cómo actuar ante una emergencia y cómo realizar RCP.

 

La propuesta continuará este sábado con una actividad destinada a toda la comunidad. “Vamos a estar en Plaza de Mayo, en la cuadra de la Peatonal, del lado del Club Social. Hay muchas instituciones que van a estar enseñando RCP, Bomberos Voluntarios, la UADER, la FAC y muchas instituciones que van a estar acompañando”, detalló.

 

Sanfilippo destacó que uno de los objetivos centrales será que quienes concurran puedan aprender la maniobra y no limitarse únicamente a observarlas.

 

En ese sentido, remarcó que la práctica permite incorporar aspectos fundamentales de la técnica. “No basta con verlo en la tele o en un video, sino que hay que saber hasta qué profundidad es el masaje, la frecuencia y cómo posicionar el cuerpo. Para eso van a estar profesionales a cargo enseñando exactamente la maniobra”, afirmó.

El Gimnasio Taián también formará parte de la propuesta. “Vamos a estar acompañando en un stand con alguna actividad física recreativa y con un regalito”, comentó.

 

Durante la jornada también habrá puestos de hidratación y frutas para quienes se acerquen a participar.

 

La realización de la actividad estará condicionada por el tiempo. Ante la posibilidad de precipitaciones, los organizadores analizarán modificar el horario o reprogramar la propuesta.

 

La capacitación es gratuita y está destinada a personas de todas las edades, con el propósito de brindar conocimientos prácticos para responder ante una emergencia. Elonce.com

Temas:

RCP Paraná plaza 1º de Mayo Dia Mundial del Corazón reanimación cardiopulmonar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso