Según datos de la ONU, la producción industrial de Argentina está un 11,2% por debajo de 2023

Argentina registró el cuarto peor desempeño industrial entre 84 países en una comparación basada en datos de la ONU. En julio de 2026, la producción manufacturera nacional se encontraba un 11,2% por debajo del nivel de referencia de 2023.

El retroceso contrastó con la evolución del conjunto relevado, cuya mediana mostró un crecimiento del 5,9% durante el mismo período. Ese valor divide a los países analizados en dos mitades según su desempeño.

Los registros corresponden a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, conocida como ONUDI. Las series permiten comparar la evolución manufacturera de distintas economías mediante un índice que toma como base 2023 igual a 100.

Qué representa el descenso de la producción

En ese esquema, Argentina alcanzó un índice de 88,8 puntos. La distancia respecto de los 100 puntos de referencia expresa una reducción del 11,2% en el nivel de producción industrial.

Ese porcentaje no corresponde a una caída mensual ni a una comparación exclusiva con julio del año anterior. Describe la diferencia entre el registro de julio de 2026 y la base de 2023 utilizada en el análisis.

Las series están desestacionalizadas, lo que permite reducir el efecto de las fluctuaciones habituales de cada época del año. El indicador mide la evolución de la actividad, no el tamaño total de la industria de cada país.

El contraste con Brasil, Estados Unidos y China

Brasil registró un índice de 102,7 puntos, equivalente a una mejora del 2,7% frente a la base de 2023. Estados Unidos alcanzó los 102,1 puntos, con un crecimiento del 2,1% durante el mismo período.

China mostró un avance más pronunciado: su índice llegó a 119,7 puntos, lo que representa una expansión del 19,7%. Estos resultados contrastan con el retroceso observado en Argentina.

Dentro de las 84 economías relevadas, solo Palestina, Qatar y Bulgaria quedaron por debajo del desempeño argentino. Así, el país se ubicó entre las cuatro mayores bajas de producción manufacturera de la comparación.

La posición cambia según el punto de partida

Al tomar noviembre de 2023 como referencia, la producción industrial de Argentina mostró una disminución del 8,7% hasta julio de 2026. Con ese criterio, pasó a ocupar el tercer peor lugar, detrás de Qatar y Bulgaria.

La diferencia entre el 11,2% y el 8,7% responde al período elegido para medir la evolución. Ambos porcentajes describen un retroceso, pero parten de niveles de referencia distintos y no deben interpretarse como mediciones equivalentes.

Los datos de la ONU muestran, de esta manera, una caída local frente al crecimiento registrado en buena parte de las economías analizadas. La comparación permite dimensionar ese desempeño, aunque por sí sola no determina las causas de la contracción.