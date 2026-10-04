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Economía Nuevas escalas salariales

Salario rural UATRE: cuánto cobra un peón y todas las categorías en octubre de 2026

El salario rural UATRE se actualizó en octubre de 2026. El Peón General tiene un básico de $1.235.833,53 mensuales, más una suma no remunerativa. La escala contempla distintas categorías y adicionales.

4 de Octubre de 2026
Salario rural UATRE: cuánto cobra un peón en octubre 2026.
Salario rural UATRE: cuánto cobra un peón en octubre 2026. Foto: Archivo Elonce.

El salario rural UATRE se actualizó en octubre de 2026. El Peón General tiene un básico de $1.235.833,53 mensuales, más una suma no remunerativa. La escala contempla distintas categorías y adicionales.

Los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario cuentan desde octubre de 2026 con nuevos salarios mínimos, de acuerdo con las escalas acordadas en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador.

 

El acuerdo establece incrementos escalonados para distintas actividades y categorías, además de contemplar adicionales y diferencias vinculadas con las características de cada puesto de trabajo.

 

Para el personal permanente de prestación continua, el salario básico mensual del Peón General pasó de $1.203.186,58 en septiembre a $1.235.833,53 en octubre.

A ese monto se suma durante octubre una suma no remunerativa de $12.465, por lo que ambos conceptos totalizan $1.248.298,53, antes de incorporar otros adicionales que pudieran corresponder.

 

 

Cuánto cobra un peón rural en octubre

 

El salario rural UATRE para un Peón General quedó establecido en $1.235.833,53 mensuales desde octubre. El incremento respecto de septiembre fue de $32.646,95, equivalente a aproximadamente 2,71%.

 

La evolución del salario básico del Peón General en los últimos meses fue:

 

Julio: $1.114.473,79.

Agosto: $1.165.074,32.

Septiembre: $1.203.186,58.

Octubre: $1.235.833,53.

 

Entre julio y octubre, el básico acumuló una suba de $121.359,74, sin contabilizar las sumas no remunerativas.

 

 

Para quienes cobran por jornada, el valor diario establecido para octubre es de $54.368,02, al que se agrega una suma no remunerativa diaria de $548,37.

 

Todas las categorías de UATRE

 

La escala salarial de octubre establece diferentes básicos de acuerdo con la categoría correspondiente dentro del personal permanente de prestación continua.

 

Peón General: $1.235.833,53.

Peón Único: $1.267.286,73.

Peón de arroz, haras y cabañas: $1.269.906,69.

Ovejero: $1.280.012,44.

Tareas especializadas: $1.315.590,52.

Puestero: $1.357.795,04.

Carrero y ordeñador: $1.363.083,96.

Ordeñador: $1.323.953,65.

Para las funciones de mayor especialización, los salarios básicos son superiores. En ese grupo se encuentran:

Conductor tractorista y maquinista: $1.371.311,17.Mecánico tractorista: $1.439.808,93.Capataz: $1.493.036,48.Encargado: $1.572.503,85.

Las tareas especializadas incluyen, entre otras, actividades de albañilería, apicultura, carnicería, carpintería, cocina, fruticultura, herrería, jardinería, mecánica, panadería y pintura.

Temas:

peón rural salario Sueldo octubre 2026
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