Deuda de monotributo: cómo consultar el monto y qué opciones ofrece ARCA para saldarla

Quienes tengan deuda de monotributo pueden consultar los períodos pendientes y generar los pagos desde los servicios digitales de ARCA. Para regularizar la situación, es importante revisar tanto las cuotas impagas como los intereses acumulados.

Pagar únicamente la obligación del mes en curso no cancela automáticamente los saldos anteriores. Por eso, antes de elegir un medio de pago, hay que identificar qué períodos están vencidos y qué importe corresponde a cada uno.

Según la información oficial de ARCA, esa consulta se realiza en el servicio con clave fiscal “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, conocido como CCMA. Allí se pueden verificar deudas, intereses, saldos a favor y pagos registrados.

Cómo consultar y cancelar los períodos vencidos

Dentro de CCMA, el contribuyente puede seleccionar el período que desea revisar y utilizar la opción “Cálculo de deuda”. El sistema permite identificar las obligaciones pendientes y generar un Volante Electrónico de Pago, denominado VEP.

El VEP puede abonarse mediante los canales electrónicos habilitados. La consulta también permite comprobar si un pago anterior se aplicó correctamente, algo relevante cuando aparecen diferencias entre lo abonado y el saldo que muestra el sistema.

Si existen saldos a favor, ARCA cuenta con un procedimiento para reimputarlos y utilizarlos para cancelar deuda de monotributo. Esa alternativa requiere asignar el importe al período y concepto correspondientes.

Billeteras, tarjetas y débito automático

Para pagar la cuota corriente, el Portal de monotributo permite ingresar a “Próximo vencimiento” y generar un código QR para utilizar una billetera virtual. También existen opciones desde las aplicaciones oficiales, homebanking y tarjetas de crédito.

Los cajeros Banelco y Link permiten abonar la obligación del mes en curso, pero esa operación no incluye los intereses de períodos anteriores. El débito automático, por su parte, facilita el cumplimiento mensual, aunque no reemplaza la revisión de la deuda acumulada.

Los pagos con tarjeta de crédito pueden demorar hasta diez días hábiles en reflejarse, según la información proporcionada. ARCA también aclara que los tiempos de registro dependen del medio utilizado y de la conciliación de fondos de la entidad bancaria.

Planes de pago y valores de la cuota

Otra posibilidad es consultar el plan de facilidades permanente desde “Mis Facilidades”, mediante la opción correspondiente a la Resolución General 5321. Este régimen permite incluir obligaciones del sistema simplificado y sus accesorios, pero no implica una reducción de intereses ni la eliminación de sanciones.

Los valores vigentes del monotributo rigen desde el 1° de agosto de 2026. Como referencia, la cuota completa de la categoría A es de $49.527,18 y la de la B, de $56.379,08. Desde la C hay diferencias según la actividad: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes.

La cuota general reúne el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social, aunque existen excepciones según la situación del contribuyente. Para ponerse al día, el importe debe surgir del detalle de cada período adeudado y sus intereses, en lugar de multiplicar la cuota actual por la cantidad de meses pendientes.