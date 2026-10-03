Ganadería en Entre Ríos: se perdieron más de 180.000 bovinos y la faena cayó un 29,49%

La ganadería en Entre Ríos atravesó una transformación entre 2021 y 2025, con una reducción de más de 180.000 bovinos en el stock provincial y una caída del 29,49% en la faena vacuna. En paralelo, la actividad porcina mostró una evolución diferente y terminó el período con un volumen de faena 10,17% superior al registrado cinco años antes.

Los datos surgen de una serie elaborada a partir de información de FUCOFA y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que permite observar la evolución del rodeo y de las faenas durante el período. El stock bovino departamental pasó de 4.634.347 cabezas en 2021 a 4.453.085 en 2025.

La evolución no fue uniforme entre las distintas categorías ni entre los departamentos entrerrianos. Mientras la mayoría de las categorías bovinas registró bajas, la cantidad de terneros y terneras aumentó, y algunos departamentos mostraron incrementos en sus existencias.

Cómo cambió el rodeo bovino

Las vacas pasaron de 1.897.301 cabezas en 2021 a 1.817.376 en 2025. Esto representa una disminución de 79.925 animales, equivalente al 4,21%. Si la comparación se realiza con el máximo registrado en 2022, la reducción alcanza las 138.483 cabezas, un 7,08%.

Las vaquillonas tuvieron una de las mayores caídas porcentuales: pasaron de 637.262 a 527.635 animales, con una disminución de 109.627 cabezas, equivalente al 17,2%. No obstante, en 2025 la categoría recuperó 6.156 animales respecto del año anterior, un incremento del 1,18%.

Los terneros y terneras mostraron el comportamiento contrario. La categoría pasó de 1.093.320 cabezas en 2021 a 1.202.354 en 2025, lo que representa un crecimiento de 109.034 animales, equivalente al 9,97%. Sin embargo, respecto de 2024 hubo una baja de 31.686 cabezas, un 2,57%.

Menos novillitos, novillos y toros

Los novillitos pasaron de 481.591 animales en 2021 a 415.907 en 2025. La caída fue de 65.684 cabezas, un 13,64%, aunque durante el último año de la serie la categoría aumentó 4.155 animales respecto de 2024.

En el caso de los novillos, el stock pasó de 412.967 a 384.354 cabezas, con una disminución de 28.613 animales, equivalente al 6,93%. Los toros, por su parte, bajaron de 111.906 a 103.434, una reducción de 8.472 cabezas, el 7,57%.

De este modo, cinco de las seis categorías consideradas terminaron 2025 con menos animales que en 2021. La única que creció durante el período fue la correspondiente a terneros y terneras, que tuvo un incremento cercano al 10%.

Diferencias entre los departamentos

La evolución territorial también mostró fuertes contrastes. La Paz registró una de las mayores disminuciones: pasó de 392.976 bovinos en 2021 a 330.219 en 2025, una pérdida de 62.757 cabezas, equivalente al 15,97%.

Villaguay pasó de 444.853 a 398.194 animales, con una caída de 46.659 cabezas, el 10,49%. Federal perdió 20.775 bovinos, mientras que Gualeguaychú redujo su stock en 18.343 animales. Uruguay, Paraná y Nogoyá también terminaron el período por debajo de los valores de 2021.

Feliciano registró una reducción de 34.947 cabezas, el 14,97%, después de una fuerte caída en 2023 y una posterior recuperación. Tala pasó de 167.612 a 152.187 bovinos, mientras que Colón perdió 3.824 animales. En contraste, Concordia prácticamente mantuvo estable su stock, con una reducción de apenas 221 cabezas, equivalente al 0,11%.

Algunos departamentos aumentaron sus existencias

Entre los departamentos que registraron crecimiento se destacó Gualeguay, cuyo stock pasó de 279.944 bovinos en 2021 a 311.378 en 2025. El incremento fue de 31.434 cabezas, un 11,23%.

También aumentaron sus existencias Islas del Ibicuy, con 28.841 bovinos más y un crecimiento del 9,51%; Victoria, que incorporó 14.706 cabezas, un 8,68%; y Diamante, que pasó de 150.003 a 155.508 animales, con una suba del 3,67%.

Los totales departamentales de FUCOFA fueron de 4.634.347 bovinos en 2021, 4.813.145 en 2022, 4.644.371 en 2023, 4.522.395 en 2024 y 4.453.085 en 2025. Las pequeñas diferencias con los totales por categoría responden a los distintos cuadros estadísticos de la fuente.

La fuerte caída de la faena vacuna

La contracción fue todavía más marcada cuando se analiza la faena bovina. Entre Ríos faenó 492.635 bovinos en 2021, 546.067 en 2022 y alcanzó un máximo de 568.966 en 2023.

A partir de allí comenzó una reducción: en 2024 se faenaron 489.136 animales y en 2025 la cifra cayó a 347.360 bovinos. En comparación con 2021, fueron 145.275 animales menos, equivalente a una baja del 29,49%.

Si se compara con el máximo de 2023, la reducción llega a 221.606 bovinos, un 38,95%. Además, entre 2024 y 2025 la faena disminuyó un 28,89%, lo que marca una contracción especialmente pronunciada durante el último año de la serie.

La faena bovina cayó durante todo 2025

Los registros mensuales muestran que la caída de la faena bovina se extendió durante prácticamente todo 2025. En enero se faenaron 30.850 bovinos, frente a 40.855 en 2024 y 49.280 en 2023.

Durante los meses siguientes se registraron 25.054 animales en febrero, 29.641 en marzo, 29.842 en abril, 30.305 en mayo, 30.140 en junio, 30.345 en julio y 29.790 en agosto.

La segunda mitad del año mantuvo niveles similares: 27.435 bovinos en septiembre, 30.879 en octubre, 26.392 en noviembre y 26.687 en diciembre. El comportamiento mensual explica la fuerte diferencia entre la faena de 2024 y la registrada durante 2025.

El crecimiento de la cadena porcina

La trayectoria de la faena porcina fue diferente. En 2021 se procesaron 328.840 animales, mientras que en 2022 fueron 353.971 y en 2023 llegaron a 374.776.

En 2024 se alcanzó el máximo de la serie, con 384.738 porcinos faenados. En 2025 hubo una reducción respecto de ese récord, hasta 362.266 animales, pero el volumen siguió siendo superior al de cinco años atrás.

En concreto, entre 2021 y 2025 la faena porcina aumentó 33.426 cabezas, un 10,17%. La comparación interanual muestra una caída del 5,84% frente al máximo alcanzado en 2024.

La faena porcina superó a la bovina

El contraste entre ambas cadenas resulta especialmente significativo al comparar el comienzo y el final del período. En 2021 se faenaron 492.635 bovinos contra 328.840 porcinos, por lo que la faena vacuna era un 49,81% superior.

En 2023, la diferencia todavía favorecía a la actividad bovina: fueron 568.966 bovinos frente a 374.776 porcinos. En 2024, la brecha se redujo a 104.398 animales.

En 2025 la relación se invirtió: se faenaron 347.360 bovinos y 362.266 porcinos. La faena porcina superó a la bovina en 14.906 animales, equivalente al 4,29%.

Dos indicadores que muestran realidades diferentes

La comparación no permite afirmar por sí sola que la producción porcina haya reemplazado a la bovina. Sí evidencia que ambas cadenas tuvieron trayectorias diferentes: entre 2021 y 2025, la faena bovina cayó 29,49%, mientras que la faena porcina creció 10,17%.

También es importante distinguir entre stock y faena. El stock representa las existencias ganaderas en un momento determinado, mientras que la faena contabiliza los animales enviados a la industria frigorífica durante un período.

Por eso, la reducción del stock bovino no explica por sí sola la magnitud de la caída de la faena. Del mismo modo, el crecimiento de los terneros y terneras no compensó las bajas registradas en vacas, vaquillonas y distintas categorías de animales de engorde.

Un nuevo escenario para la ganadería entrerriana

La serie 2021-2025 dejó una reducción del stock bovino provincial cercana al 4%, con bajas particularmente marcadas en vaquillonas, novillitos y algunas categorías de animales adultos. La faena bovina tuvo una contracción todavía mayor, del 29,49%, mientras que la actividad porcina terminó con un crecimiento acumulado del 10,17% respecto de 2021.

En el territorio provincial también hubo diferencias: La Paz encabezó las caídas con 15,97%, seguida por Feliciano, con 14,97%, y Villaguay, con 10,49%. En el otro extremo, Gualeguay creció 11,23%, Islas del Ibicuy 9,51%, Victoria 8,68% y Diamante 3,67%.

En conjunto, los datos publicados por Uno Entre Ríos muestran una ganadería entrerriana con menos bovinos, una composición diferente del rodeo y una faena vacuna significativamente menor, mientras que la cadena porcina alcanzó en 2025 un volumen de faena superior al bovino. La comparación de cinco años permite identificar estas transformaciones, aunque la serie por sí sola no determina las causas económicas, productivas o climáticas que explican cada variación.