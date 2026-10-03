Cómo pedir un préstamo personal de hasta $60 millones y cuáles son los requisitos

Los préstamos personales continúan siendo una de las alternativas utilizadas para financiar gastos, compras y proyectos personales. En octubre de 2026, las condiciones varían según la entidad, el perfil del solicitante, sus ingresos, su antigüedad laboral y su historial crediticio.

Entre las opciones disponibles se encuentran las líneas de BBVA, Banco Nación y Banco Provincia, con montos máximos de hasta $60 millones, $100 millones y $50 millones, respectivamente. Las entidades también establecen diferentes plazos, requisitos y tasas de interés.

Los préstamos quedan sujetos a la evaluación y aprobación de cada banco y las condiciones podían variar según el cliente.

BBVA: hasta $60 millones online

BBVA ofrece préstamos personales de hasta $60 millones mediante canales digitales y hasta $70 millones a través de una sucursal. El plazo máximo de devolución es de 72 meses y la financiación se otorga a tasa fija mediante el sistema de amortización francés.

Entre los requisitos informados por la entidad figuran tener entre 18 y 74 años y cumplir determinadas condiciones de antigüedad laboral.

Los trabajadores en relación de dependencia que cobran sus haberes en BBVA deben acreditar una antigüedad mínima de tres meses. Para quienes perciben el sueldo en otra entidad, el requisito informado es de un año.

En el caso de profesionales independientes, se exige un año de antigüedad en la actividad, mientras que comerciantes y trabajadores independientes deben acreditar dos años. El ingreso mínimo informado para clientes bancarizados es de $308.200.

La entidad también establece que la cuota debía guardar relación con los ingresos del solicitante y que la aprobación queda sujeta al análisis crediticio.

Qué tasa ofrecía BBVA

La página oficial consultada de BBVA informa una TNA del 99% y una TEA del 158,9%, con un CFTEA de 207,94%. Sin embargo, ese aviso corresponde a una oferta exclusiva para clientes BBVA con vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2026, por lo que no corresponde presentarla como una tasa confirmada para todo octubre.

Por ese motivo, para una solicitud concreta, el banco debe informar la tasa y el costo financiero aplicables al momento de la contratación.

Cómo solicitarlo

El préstamo personal de BBVA puede gestionarse mediante sus canales digitales. El proceso incluye ingresar al simulador, indicar el monto y el plazo, completar los datos solicitados, aceptar las condiciones y enviar la solicitud.

La entidad indica que, una vez aprobado, el dinero se acreditaba en la cuenta del cliente.

Banco Nación: hasta $100 millones

El Banco de la Nación Argentina cuenta con una línea de préstamos personales de hasta $100 millones, con un plazo máximo de 72 meses y sistema de amortización francés. La cuota no puede superar el 35% del haber mensual del solicitante.

La línea está dirigida, entre otros grupos, a personas que perciben sus haberes mediante una cuenta del Banco Nación y aceptan que la cuota sea debitada de esa cuenta.

La entidad establece un monto mínimo de $1 millón y contempla la posibilidad de solicitar el crédito a sola firma, aunque la instancia crediticia puede requerir un codeudor o garante solidario.

Tasas del Banco Nación

Para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación, la información oficial consultada indica una TNA fija del 49%, una TEA del 61,65% y un CFT expresado en TEA del 78,38%.

El banco aclara que el cálculo del costo financiero total incluía capital, intereses e IVA sobre los intereses.

Además, el simulador oficial distingue entre la tasa preferencial para clientes que cobran sus haberes en el banco y la tasa aplicable a quienes no acceden a ese beneficio.

Cómo tramitar el préstamo en Banco Nación

La solicitud puede iniciarse a través de los canales digitales del banco o mediante una sucursal, de acuerdo con la línea correspondiente.

El solicitante debe presentar la documentación requerida y acreditar sus ingresos. Una vez realizada la evaluación y aprobada la operación, el monto se acredita en la cuenta bancaria.

Banco Provincia: hasta $50 millones

El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50 millones para personas que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad. La información oficial indica plazos de hasta 36 meses para la línea destinada al público general.

Para quienes no cobran sus haberes en el banco, la entidad establece como requisito una antigüedad mínima de un año en el empleo o actividad. Jubilados y pensionados no deben acreditar antigüedad laboral.

El préstamo puede gestionarse de manera presencial en una sucursal y está sujeto a evaluación crediticia.

Tasas y condiciones

Las tasas de Banco Provincia varían según la línea, el tipo de cliente y las condiciones vigentes al momento de contratar.

La información oficial consultada confirma para una de sus líneas de préstamos personales un monto máximo de $50 millones y un plazo de hasta 36 meses, mientras que las condiciones de tasa debían verificarse al momento de la contratación.

Por otra parte, Banco Provincia también ofrece una línea de préstamos personales UVA de hasta $50 millones y hasta 24 meses. Para clientes que cobran sus haberes en el banco, la tasa informada es del 22% más el valor de la UVA; para quienes no cobraban sus haberes allí, es del 25% más UVA.

En este último caso, el capital se expresa en unidades UVA actualizables por CER, por lo que el monto de las cuotas puede modificarse de acuerdo con la evolución de la unidad.

Qué tener en cuenta antes de solicitar un préstamo

El monto máximo anunciado por un banco no implica que todos los solicitantes puedan acceder a esa suma. La aprobación depende del análisis crediticio, los ingresos, el nivel de endeudamiento, la antigüedad laboral y las condiciones particulares de cada línea.

También es necesario diferenciar entre TNA, TEA y Costo Financiero Total (CFT). La TNA representa la tasa nominal anual, mientras que la TEA incorpora el efecto de la capitalización. El CFT contempla, además, otros componentes del financiamiento, como impuestos y determinados costos asociados.

Por esa razón, antes de contratar un crédito resulta necesario revisar la tasa efectiva, el CFT, el valor de cada cuota, el total que se devolvería y las condiciones de cancelación anticipada.

En el caso de BBVA, por ejemplo, la entidad informa que la cancelación anticipada podía generar una comisión en determinadas circunstancias. (con información de TN)