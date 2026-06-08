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Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Los Juegos Deportivos de la Ciudad se consolidan como espacio de participación e inclusión

Organizados por la Municipalidad de Paraná, este miércoles 10 de junio se pondrá en marcha la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, destinados a chicos y chicas de 12 a 18 años.

8 de Junio de 2026

Organizados por la Municipalidad de Paraná, este miércoles 10 de junio se pondrá en marcha la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, destinados a chicos y chicas de 12 a 18 años.

Estos Juegos se crearon con la finalidad de ser un eslabón inicial para detectar nuevos talentos para que en un futuro puedan sumarse a los diferentes clubes de la ciudad, quienes cumplen un rol fundamental en la contención y el desarrollo de los deportistas.

Los Juegos Deportivos de la Ciudad, propuesta libre y gratuita para sus participantes, cuenta con tres etapas de competencias: Juegos Juveniles (con disciplinas clasificatorias y no clasificatorias a los Juegos Juveniles Entrerrianos), Etapa Universitaria y Copa Mi Ciudad, ésta última para integrantes de las Escuelas Municipales de Deportes.

"Con el espíritu social e integrador que históricamente caracterizó a los Juegos Evita, esta iniciativa busca ser una alternativa donde los participantes encuentren un espacio de protagonismo, bajo la recreación y la enseñanza que impulsa el deporte", señaló Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes Municipal, quien agregó que el objetivo de la propuesta es promover el deporte, la convivencia comunitaria y la sana competencia entre los habitantes de la ciudad.

"Nuestra Intendenta Rosario Romero siempre menciona que el deporte es un espacio de construcción de valores, y esta propuesta pretende trabajar con las escuelas y clubes en ese sentido", agregó Arbitelli.

 

Primera etapa: Juegos juveniles

Los Juegos Deportivos de la Ciudad Etapa Juveniles contemplarán competencias tanto para las ramas masculinas como femeninas.

Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos son: Básquet 3x3 Sub 14, Voley Sub 14, Beach Vóley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.

Paralelamente, habrá disciplinas deportivas pero no clasificatorias a los Juegos Entrerrianos. Ellas son: Ajedrez Sub 16, Boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes adaptados.

Programación

-Canotaje: Miércoles 10/06 – De 14 a 17 hs en el balneario Thompson

-Fútbol Femenino: Viernes 12/06 – De 8 a 14 hs en el Predio Deportivo “Raúl Alfonsín”

-Vóley Femenino y Masculino: martes 16/06 – De 8 a 14 hs en el Parque Berduc

-Beach vóley: martes 16/06 en el Balneario Thompson

-Atletismo Adaptado: Jueves 18/06 - 8 a 14 hs en Club Estudiantes

-Atletismo y Básquet: Miércoles 24/06 - De 8 a 14 hs en Club Estudiantes

-Natación: sábado 27/06 – De 8 a 14 en Club Paracao

-Hockey Masculino y Femenino: martes 30/06 – de 8 a 14 hs en canchas de Rowing y Estudiantes

-Boxeo: Día a confirmar – de 8 a 14 hs en club Ministerio

-Ajedrez: Día a confirmar – De 8 a 14 hs Salón Mariano Moreno

 

Disciplinas Clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos

-Básquet 3x3 sub 14 (masculino y femenino)

-Vóley sub 14 (masculino y femenino)

-Beach vóley sub 14 (masculino y femenino)

-Hockey sub 14 (masculino y femenino)

-Natación sub 14 (masculino y femenino)

-Atletismo sub 15 (masculino y femenino)

 

Disciplinas que no clasifican a los Juegos Deportivos Entrerrianos

-Ajedrez sub 16 (femenino y masculino)

-Boxeo sub 18 (femenino y masculino)

-Fútbol femenino sub-16

-Básquet 3x3 sub 16 (masculino y femenino)

-Canotaje sub 17 /masculino y femenino)

-Vóley sub 16 (masculino y femenino)

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