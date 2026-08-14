Adultos mayores compiten en tenis de mesa: “Es un encuentro de amigos”

REDACCIÓN ELONCE
Los Juegos Deportivos de la Ciudad reunieron a mujeres y hombres en una jornada de tenis de mesa. El profesor Sebastián Ríos explicó a Elonce los beneficios físicos y cognitivos de la disciplina, mientras los participantes destacaron los vínculos que genera.
Los Juegos Deportivos de la Ciudad para adultos mayores tuvieron al tenis de mesa como protagonista de una nueva jornada. Entre partidos, compañerismo y competencia, participaron entre 16 y 18 parejas distribuidas en categorías femenina, masculina y mixta, según explicaron a Elonce.
Sebastián Ríos, profesor de Educación Física para personas mayores, señaló que la competencia había comenzado una semana antes con Newcom, posteriormente continuó con Tejo y llegó ahora el turno del tenis de mesa.
“De un año a otro se va sumando gente, se interesan en practicar y también se incorporan personas que vienen de otros lados. Para nosotros es un halago, nos pone contentos y nos incentiva para seguir expandiéndolo”, destacó Ríos.
Cómo se adapta el tenis de mesa para adultos mayores
El profesor explicó que la competencia mantuvo como referencia el reglamento internacional del tenis de mesa, aunque se incorporaron modificaciones para adaptarlo a las características de los participantes.
Uno de los cambios estuvo relacionado con el saque. Mientras las competencias profesionales establecen exigencias específicas respecto de la elevación de la pelota, en esta categoría la aplicación de esa regla resultó más flexible.
“Con el adulto mayor, con que apenas se vea que la pelota sale de la mano es suficiente”, ejemplificó Ríos. El objetivo fue conseguir partidos dinámicos y entretenidos sin perder la esencia de la disciplina.
Durante la competencia se utilizaron tres mesas simultáneamente, aunque la cantidad fue variando de acuerdo con el número de inscriptos. Los propios participantes también colaboraron como árbitros para agilizar el desarrollo de los encuentros.
Los beneficios físicos y cognitivos
Ríos destacó especialmente los beneficios que aporta el tenis de mesa a las personas mayores. Al tratarse de una disciplina de menor impacto, permite mantenerse en movimiento sin las exigencias físicas de otros deportes.
“Te permite desplazarte obligatoriamente, usar mucho la zona cognitiva para tomar decisiones a través del juego y también manejar la concentración durante ese tiempo”, explicó el profesor.
A esas características se suma el atractivo que genera entre quienes comienzan a practicarlo. “Es un deporte, como yo digo, vicioso. Una vez que le agarrás la mano a ciertas técnicas, después no parás, no mirás el reloj y no te das cuenta de cuánto tiempo hiciste”, agregó.
Los partidos tuvieron una duración promedio de entre 15 y 20 minutos, aunque aquellos encuentros más disputados podían extenderse hasta aproximadamente media hora.
“Gane o pierda, yo lo disfruto”
Entre las participantes estuvo Elida, quien contó a Elonce que practicaba tenis de mesa desde hacía varios años y esperaba su turno para disputar un nuevo partido.
“A mí me encanta. Es lindo porque hacés todo tipo de movimientos”, expresó sobre la actividad.
Sin embargo, puso el foco especialmente en el disfrute por encima de los resultados deportivos. “Gane o pierda, yo lo disfruto. Ayer jugué y perdimos los tres, pero a mí no me interesa. Lo importante es participar y sentirse bien”, afirmó.
Esa mirada también estuvo presente entre otros participantes, quienes destacaron que la actividad permitió incorporar hábitos saludables y, al mismo tiempo, construir nuevos vínculos.
“Independientemente de la competencia, es un encuentro de amigos”
Juan Carlos Solario llevaba alrededor de dos años practicando tenis de mesa. Según contó, comenzó a acercarse a la disciplina a través de encuentros de adultos mayores y luego continuó aprendiendo con el acompañamiento del profesor.
“Es muy complejo este juego, pero es muy interesante porque nos reúne a todos los adultos, nos convoca a pasarla bien y a estar compartiendo con gente”, señaló.
Para Solario, uno de los principales resultados de esas jornadas estuvo fuera de la tabla de posiciones. “Nos hemos hecho muy amigos de todos y eso es lo que valoramos mucho porque, independientemente de la competencia, esto es un encuentro de amigos”, remarcó.
El participante había perdido su primer partido de la jornada, pero mantenía intactas las expectativas para el siguiente. “No hemos ganado el primero, pero vamos a jugar el segundo y seguro que vamos a ganar”, manifestó entre risas.
Competencia, movimiento y socialización
Durante la jornada, los participantes también explicaron algunas de las reglas del deporte. Los encuentros se disputaron a 11 puntos y, ante una igualdad 10 a 10, el ganador debía obtener una diferencia de dos tantos.
En la modalidad de dobles, además, el saque debía realizarse en diagonal. Las reglas adaptadas buscaron que los jugadores pudieran competir respetando las características principales del tenis de mesa.
Los Juegos Deportivos de la Ciudad para adultos mayores continuaron así con una propuesta que combinó actividad física, estimulación cognitiva, competencia y socialización.
Más allá de quién consiguiera avanzar en el torneo, los protagonistas coincidieron en el valor que encontraron alrededor de las mesas: mantenerse activos, aprender una disciplina y compartir tiempo con otras personas.