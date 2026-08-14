Hallaron un feto de más de 30 semanas en un baldío de Santa Fe: una joven quedó internada

Un feto de más de 30 semanas de gestación fue encontrado el miércoles en un terreno baldío del barrio Nueva Fe, en Reconquista, provincia de Santa Fe. La Justicia inició una investigación para determinar cómo se produjo el aborto y qué ocurrió posteriormente.

El caso comenzó cerca de las 11.50, cuando desde el Hospital Reconquista informaron sobre el ingreso de una joven de 24 años domiciliada en el mismo sector de la ciudad.

Según publicó El Litoral, los profesionales que la examinaron habrían determinado que atravesó un aborto en su vivienda. Debido a su estado, quedó internada en

el área de ginecología para recibir atención médica.

El hallazgo a 200 metros de la vivienda

La abuela de la joven declaró que durante la mañana su nieta le había contado que fue al baño y habría sufrido el aborto. En ese momento, la familia desconocía dónde se encontraba el feto.

A partir de esa información, investigadores y especialistas en criminalística comenzaron a realizar averiguaciones para localizarlo y preservar los elementos que pudieran resultar relevantes para la causa.

Cerca de las 14.50, familiares comunicaron que habían encontrado el cuerpo en un terreno baldío ubicado aproximadamente a 200 metros al oeste de la vivienda.

Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Reconquista, donde los médicos constataron que no presentaba signos vitales. La información difundida no precisa quién lo llevó desde el terreno hasta el centro de salud.

Ordenaron realizar una autopsia

La Justicia dispuso una autopsia sobre el feto para establecer las causas de la muerte, precisar las características del embarazo y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Otra de las líneas investigativas apunta a establecer si hubo intervención de terceras personas antes o después del aborto. Hasta el momento no se informaron imputaciones ni se difundieron resultados de las primeras pericias.

Aunque inicialmente trascendieron versiones sobre una posible detención, la información disponible solamente confirma que la joven quedó internada y bajo investigación. No se comunicó oficialmente que haya sido arrestada o trasladada a una dependencia.

La causa continuará con la incorporación de los informes médicos, el resultado de la autopsia y las declaraciones de las personas vinculadas al hecho. Esas medidas serán determinantes para definir si existió alguna conducta penalmente relevante.