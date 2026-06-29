Diputados debatirá alivio tributario y emergencia para las pymes entrerrianas que expondrán en el recinto

La Comisión de Hacienda de Diputados recibirá este martes a representantes del sector comercial para analizar un proyecto de alivio tributario impulsado por el Ejecutivo y otra iniciativa que propone declarar la emergencia para las micro y pequeñas empresas.
Alivio tributario para pymes en Entre Ríos será uno de los principales ejes de la reunión que mantendrá este martes la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados provincial. Desde las 11, los legisladores retomarán el tratamiento de dos proyectos de ley vinculados al sector comercial y recibirán a representantes de entidades empresarias de Paraná para conocer de primera mano la situación que atraviesan las micro y pequeñas empresas.
El encuentro se desarrollará en la Sala de Comisiones y contará con la participación de Marcelo Ruggeri, secretario de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, y Mauricio Benitende, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná. Ambos fueron convocados para aportar la visión del sector sobre las iniciativas que actualmente analiza la Legislatura.
La intención de la comisión es enriquecer el debate con el aporte de los referentes comerciales, quienes expondrán las principales dificultades que enfrentan los comerciantes en un contexto marcado por la caída de la actividad, el aumento de los costos y la presión impositiva.
Incentivos para la actividad comercial
Uno de los expedientes que será analizado es el Nº 29.362, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone la creación de un régimen de incentivos tributarios destinado a promover la actividad comercial en Entre Ríos.
El proyecto contempla una serie de herramientas orientadas a reducir la carga fiscal sobre el sector, con especial foco en los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellas actividades que requieren medidas de acompañamiento por parte del Estado para sostener su funcionamiento.
Entre los beneficios previstos se incluyen la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial; la exención de la cuota 12 del Régimen Simplificado para contribuyentes cumplidores; la eliminación transitoria del Impuesto de Sellos para contratos de alquiler de inmuebles destinados a actividades comerciales; y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo reduzca temporalmente las alícuotas de Ingresos Brutos para sectores afectados por situaciones de crisis.
Proyecto de emergencia para las pymes
La comisión también retomará el tratamiento del expediente Nº 28.764, impulsado por la diputada Andrea Zoff, que propone declarar la emergencia para las micro y pequeñas empresas de Entre Ríos.
La iniciativa volvió a la agenda legislativa luego de los reiterados pedidos formulados por cámaras empresarias de distintos puntos de la provincia, publicó Apf.
A fines de mayo, las entidades solicitaron avanzar con la declaración de emergencia al advertir que las pymes atraviesan una situación crítica como consecuencia de la retracción del consumo, el incremento de los costos operativos y la elevada carga tributaria, factores que afectan la continuidad de numerosas actividades comerciales.