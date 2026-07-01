Peña folclórica de Olimpia: el club realizará su primera edición a beneficio de las obras

REDACCIÓN ELONCE
La peña folclórica de Olimpia se realizará el 8 de julio con artistas locales, gastronomía y un fin solidario. Elonce dialogó con los organizadores, que destinarán lo recaudado a mejorar las instalaciones de la institución.
La peña folclórica de Olimpia tendrá su primera edición el próximo 8 de julio, en la víspera del Día de la Independencia, con una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y un objetivo solidario: recaudar fondos para continuar con las mejoras edilicias del club. La iniciativa fue presentada por el presidente de la institución, Gustavo Agasse, y por Enzo Culasso Orué, quienes brindaron detalles de la convocatoria.
“Es la primera peña folclórica por el Día de la Independencia. Será el próximo 8 de julio, con invitados y esperamos tener una buena convocatoria. Los beneficios son para las instalaciones del club. Tenemos que realmente con mejorar en muchos aspectos”, expresó Agasse.
El dirigente explicó que, si bien el club experimentó importantes avances en infraestructura en los últimos años, todavía quedan obras pendientes para modernizar sectores históricos de la institución.
Lo recaudado será destinado a mejoras en el club
“Al club lo ves cambiado, pero adentro tenemos cosas que no se mueven hace 40 años, que son los vestuarios, los baños y siempre hacen faltan cosas en el club”, manifestó el presidente de Olimpia al referirse a las necesidades edilicias.
En ese sentido, destacó las obras concretadas recientemente y el crecimiento que atraviesa la institución tanto en infraestructura como en el plano deportivo. “Nosotros mejoramos la entrada y cuestiones de infraestructura que hace mucho tiempo no se tocaba. En la parte deportiva, estamos felices porque estamos a minutos de jugar una final asociativa buscando un nuevo campeonato”, señaló.
La peña busca convertirse en un nuevo espacio de encuentro para socios, simpatizantes y vecinos, además de aportar recursos para continuar con el plan de mejoras que impulsa la dirigencia.
Música, gastronomía y entradas anticipadas
Por su parte, Enzo Culasso Orué dio a conocer la programación artística prevista para la noche. “Juan Manuel Bilat va a ser el artista invitado de la noche. También Marcia Muller, La Greda y Alma en Peña. Al principio también habrá poesía y música de Ale Cian. Esperamos que la gente se sume, con una entrada anticipada a $10.000. La pueden adquirir en El Estribo o contactase a través de las redes de Olimpia. Sino va a estar $15.000 ese día en puerta”, indicó.
Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán disfrutar de un variado servicio gastronómico durante toda la jornada: “Vamos a estar ofreciendo empanada, pizzas, choripanes, vinos y cervezas. Todo es muy accesible y que entienda que es a beneficio del club”, concluyó Culasso Orué, al invitar a la comunidad a participar de la primera peña folclórica organizada por Olimpia.