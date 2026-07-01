Toritos de Chiclana prepara la 42ª edición de su tradicional Torneo de Fútbol Infantil: hay cupos

REDACCIÓN ELONCE
Del 6 al 11 de julio, el club recibirá equipos de Paraná, Santa Fe y localidades vecinas en una nueva edición del histórico certamen. Elonce dialogó con Andrea Cejas, quien invitó a las familias a participar del evento.
El Club Toritos de Chiclana ultima los detalles para la 42ª edición de su Torneo de Fútbol Infantil y Juvenil, un clásico que se desarrollará del 6 al 11 de julio y reunirá a equipos de Paraná, Santa Fe y localidades cercanas. Además de la competencia deportiva, habrá servicio de cantina, parrilla y el lanzamiento del álbum oficial de figuritas de la institución.
En diálogo con Elonce, la secretaria del club, Andrea Cejas, destacó la importancia de sostener un certamen que ya forma parte de la historia del deporte paranaense. "La idea es invitarlos para la primera semana de vacaciones de invierno", expresó al convocar a jugadores, entrenadores y familias a participar del encuentro.
Un torneo con más de cuatro décadas de historia
Cejas remarcó que el campeonato representa una tradición para la institución y recordó que, años atrás, el certamen tuvo carácter internacional. "Estamos tremendamente orgullosos porque mantenemos esto a través de la historia. Antes era internacional y de a poquito vamos trabajando para lograr volver a hacer eso", sostuvo.
En esta oportunidad participarán principalmente equipos de la región. "Tenemos equipos de acá de la zona, gente de Santa Fe y de algunas aldeas cercanas", detalló.
Categorías participantes e inscripciones
El torneo estará destinado tanto al fútbol infantil como al juvenil. En infantiles competirán las categorías 2016, 2017, 2018 y 2019, mientras que en juveniles participarán cuarta, sexta, séptima y octava división.
Aunque el cupo está casi completo, la dirigente aclaró que aún quedan algunos lugares disponibles. "Todavía se pueden comunicar a las redes del club. Tenemos un par de lugarcitos, no muchos, pero hay", señaló.
Los encuentros se disputarán desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 18 o 19, cuando jugarán las categorías mayores.
No habrá fútbol femenino
La organización también había proyectado incorporar una competencia femenina durante esta edición, aunque finalmente no pudo concretarse. "Nos convocamos a grupos femeninos, pero tal vez por la situación económica no se pudo dar, así que este año lo hicimos solamente infantil y juvenil", explicó Andrea Cejas.
Pese a ello, la expectativa es reunir durante toda la semana a cientos de chicos y familias en las instalaciones del club.
Cantina y el esperado álbum de figuritas
Además de los partidos, el torneo ofrecerá distintos servicios para quienes acompañen a los equipos. "Vamos a tener servicio de cantina todos los días y también parrilla para que las familias puedan disfrutar del fútbol", comentó la secretaria.
Una de las principales novedades será el lanzamiento del álbum oficial de figuritas del club. El proyecto incluirá imágenes de los futbolistas de Primera División, Sub 20, Cuarta División y todas las categorías infantiles y juveniles. "Los chicos están súper ansiosos por tener su figurita personalizada", contó entre sonrisas.
Según adelantó, el viernes se realizará el prelanzamiento y durante la próxima semana comenzará la distribución del álbum completo.
Un club con fuerte presencia social
Durante la entrevista también hubo un reconocimiento para la presidenta de la institución, Alejandra Metz, quien atraviesa una situación familiar delicada. "Ella siempre está presente con un mensajito y acompañando todo", expresó Cejas.
Desde Toritos de Chiclana destacaron además el esfuerzo de dirigentes, colaboradores y familias para sostener una competencia que año tras año reúne a cientos de niños y jóvenes, consolidándose como uno de los torneos de fútbol infantil más tradicionales de Paraná.