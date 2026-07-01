Bélgica remontó un 0-2 ante Senegal y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

Bélgica protagonizó una remontada memorable frente a Senegal, ganó 3 a 2 en el suplementario y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de Estados Unidos-Bosnia.
Bélgica logró una clasificación épica a los octavos de final del Mundial 2026 al vencer 3 a 2 a Senegal en el Estadio Seattle, luego de remontar una desventaja de dos goles cuando restaban apenas minutos para el final del tiempo reglamentario. El conjunto europeo reaccionó sobre el cierre, llevó el partido al suplementario y terminó imponiéndose con un penal convertido por Youri Tielemans.
El equipo dirigido por Rudi García sufrió durante gran parte del encuentro frente a un seleccionado senegalés que dominó el desarrollo y estuvo muy cerca de sellar el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, la experiencia de Bélgica terminó inclinando la balanza en un desenlace cargado de emoción, precisó NA.
Con este resultado, los belgas avanzaron a los octavos de final, instancia en la que aguardarán por el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.
Senegal dominó gran parte del encuentro
El conjunto africano comenzó mostrando superioridad y generó la primera ocasión clara a los 12 minutos. Ismail Jakobs desbordó por la izquierda, envió un centro que Thibaut Courtois no logró controlar y el remate de Ismaïla Sarr terminó estrellándose en el palo.
La apertura del marcador llegó a los 24 minutos del primer tiempo. Tras un centro preciso de Sadio Mané, Sarr volvió a conectar de cabeza contra el poste y, en el rebote, Habib Diarra apareció para empujar el balón y establecer el 1 a 0.
Bélgica apenas inquietó antes del descanso con un remate de Maxim de Cuyper que fue contenido por el arquero Mory Diaw, reflejando las dificultades que tuvo el conjunto europeo para generar peligro durante la primera etapa.
La reacción belga cambió la historia
En el entretiempo, Rudi García apostó por el ingreso de Romelu Lukaku buscando mayor peso ofensivo. Sin embargo, el complemento comenzó con otro golpe de Senegal. A los seis minutos, Moussa Niakhaté lanzó un pelotazo largo, Ismaïla Sarr controló con el pecho, le ganó la posición a Arthur Theate y definió ante Courtois para ampliar la ventaja a 2 a 0.
Cuando el partido parecía resuelto, Bélgica encontró la reacción. A los 41 minutos del segundo tiempo, Thomas Meunier envió un centro rasante que Lukaku empujó a la red para descontar y devolverle la ilusión a su equipo.
Apenas tres minutos más tarde, Leandro Trossard asistió a Youri Tielemans, quien definió con precisión para establecer el 2 a 2 y enviar el encuentro al tiempo suplementario.
Tielemans selló una clasificación inolvidable
En el suplementario, ambos equipos buscaron evitar la definición por penales. Cuando el desenlace parecía inevitable, Lamine Camara derribó dentro del área a Tielemans y el árbitro, tras revisar la acción en el VAR, sancionó penal.
El propio mediocampista belga se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3 a 2 definitivo, desatando el festejo europeo y consumando una de las remontadas más impactantes de los octavos de final del Mundial 2026.
Con carácter y eficacia en los momentos decisivos, Bélgica transformó una derrota casi segura en una clasificación memorable y ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia.