Jubilación de Cristina Kirchner: la Justicia intimó a ANSES a restituir el pago

La jubilación de Cristina Kirchner volvió al centro del debate tras una resolución judicial que intimó a ANSES a restablecer de manera provisoria el pago de una de las prestaciones. El organismo deberá cumplir la medida mientras continúa la disputa en la Corte Suprema.
La jubilación de Cristina Kirchner fue nuevamente objeto de una resolución judicial luego de que la Justicia previsional intimara a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a cumplir una medida cautelar que ordena restituir el pago de una de las asignaciones percibidas por la expresidenta. El organismo previsional tendrá un plazo de diez días corridos para hacer efectivo el desembolso, mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la causa.
La notificación fue emitida el 24 de junio, por lo que el plazo fijado por la Justicia vencerá el próximo 8 de julio. Desde el Gobierno confirmaron que la orden será acatada, aunque continuará vigente el recurso presentado ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión adoptada por la Cámara Federal de la Seguridad Social.
La medida cautelar obliga a ANSES a pagar de manera provisoria la pensión correspondiente a Cristina Kirchner por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner, aun cuando la exmandataria cumple una condena firme por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El monto que deberá pagar ANSES
La resolución fue dictada por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, luego de que Cristina Kirchner apelara el rechazo inicial dispuesto por la jueza Karina Alonso Candis.
Según trascendió, el monto mensual que deberá abonarse ronda los $15,3 millones, cifra equivalente a aproximadamente 38 jubilaciones mínimas vigentes.
Antes de efectivizar el pago, ANSES había solicitado que la Justicia exigiera una caución real, es decir, una garantía patrimonial que permitiera recuperar el dinero en caso de que la sentencia definitiva resultara desfavorable para la expresidenta.
La garantía presentada y el alcance de la cautelar
En respuesta al requerimiento, Cristina Kirchner presentó una caución juratoria, mecanismo mediante el cual asumió formalmente el compromiso de reintegrar los fondos si la resolución final así lo determinara.
La jueza Alonso Candis consideró cumplido ese requisito y ordenó avanzar con la ejecución de la cautelar. En la resolución señaló: "Encontrándose cumplido el recaudo exigido para la efectivización de la medida cautelar oportunamente dispuesta, intímese a la demandada para que, dentro del plazo de 10 días, dé cumplimiento a lo resuelto por la Sala III de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social".
El pago dispuesto por la Justicia tiene carácter exclusivamente provisorio y permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad o no de la suspensión de las prestaciones previsionales.
La causa continúa en la Corte Suprema
Mientras tanto, ANSES y el Ministerio Público Fiscal mantienen recursos de queja ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal revise la medida cautelar.
En los últimos días, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen favorable a que la Corte intervenga y deje sin efecto la cautelar. El funcionario sostuvo que la condena penal firme contra Cristina Kirchner implica la suspensión del cobro de beneficios previsionales y que esa situación también debería alcanzar a las medidas provisorias.
La controversia se originó en noviembre de 2024, cuando una resolución firmada por el entonces director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, dejó sin efecto tanto la asignación vitalicia como expresidenta como la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner.
Hasta ese momento, ambas prestaciones superaban los $35,2 millones brutos mensuales, con un ingreso neto cercano a $22 millones. Ahora, la Justicia ordenó restablecer provisoriamente una de esas asignaciones, mientras la Corte Suprema define la cuestión de fondo y determina si correspondió o no la suspensión de los beneficios.